-Arınç: Hesabını soracağız MANİSA (A.A) - 20.08.2011 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, terör saldırılarıyla ilgili ''Bu kadar şehidimizin acısını elbette bunlardan çıkaracağız, hepsinin hesabını soracağız, hiçbirisinin kanı yerde kalmayacak. Bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız'' dedi. Bülent Arınç, Manisa Valiliği önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla Yunt Dağı Ortaköy Piknik Alanı'nda 2 bin 500 kişiye verilen iftara katıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Arınç, bu dönem Bursa milletvekili olduğunu, bir ayağının Manisa'da diğerinin ise Bursa'da olacağını ifade etti. Arınç, ''Birbirimizi hiç unutmayacağız. Ne hizmet yapılacaksa o hizmetlerin içinde, önünde olacağız. Aslan gibi milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar hiçbir eksik bırakmadan Manisa'da huzurla yaşamanız için en büyük desteği gayreti gösterecekler'' diye konuştu. Türkiye'nin dünyada itibarının çok güçlü olduğunu vurgulayan Arınç, ülkede ekonomisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, ulaşımıyla işlerin çok güzel olduğunu söyledi. Arınç şöyle konuştu: ''Ancak bir sıkıntımız var, üzüntümüz var. Kanımıza kan damlatıyorlar. Alçak bir terörist gurup memleketimizin huzurunu kaçırıyor. Canlarımızı şehit ediyor. Her gün kalbimizde acı bir sızı bizi üzüyor. Yıllardan beri bu mücadele var. Türkiye'de terör var, örgüt var, terörist faaliyetler var. Bazen toprağın altına gizlenmiş, bazen dişlerini gösteriyor ve nice askerimizi, polisimizi masum insanları, imamlara varıncaya kadar camiden çıkarken hatta üzerinde sivil giysiler olduğu halde evinden çıkan uzman çavuşları arkasından vurup şehit ediyor. Üzülüyoruz, kahroluyoruz, gözyaşı döküyoruz. Rabbim onlara rahmet eylesin. Allah şehitlere cennet vaat ediyor. Şu anda içimizi burkan gönlümüzü karartan ve acılara bizi gark eden olay terör olaylarıdır. Geçmişte de mücadele edilmiş bugün de ediliyor. Ama şu anda bu kadar şehidimizin acısını elbette bunlardan çıkaracağız, hepsinin hesabını soracağız, hiçbirisinin kanı yerde kalmayacak. Bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Kalleşçe, kahpece pusu kurarak, mayın patlatarak bu din düşmanları, bu vatan düşmanları, bu bayrak düşmanları, bu toprak düşmanları bizi üzüyor. Ama sonları yakındır. Bütün imkanlarımızla neye mal olursa olsun ülkemizde terörü bitireceğiz. Bütün bunların hesabını soracağız. Bu vatan toprağında inşallah huzur içinde yaşayacağız. Bu ramazan hürmetine, bu ülkeye göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Bu alçakça ihanetlerin hesabını sormayı Cenab-ı Hak bizlere muvaffak kılsın.''