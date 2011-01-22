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Politika

ARINÇ: HAYAT İÇKİDEN İBARET DEĞİL İZMİR (A.A)

22 Ocak 2011 21:43

-ARINÇ: HAYAT İÇKİDEN İBARET DEĞİL İZMİR (A.A) - 22.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, içki düzenlemesi tartışmalarına ilişkin, ''Hayat içkiden ibaret değil, hayat seksten ibaret değil'' dedi. Bülent Arınç, AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanan Ömer Cihat Akay'a tebrik ziyaretinde bulundu.  Seçimlerde AK Parti'nin İzmir'de çok başarılı sonuçlar alamadığını söyleyen Bakan Arınç, ''Bu, İzmir'in AK Parti'ye bakış açısının sabit olduğunu ve bize her zaman bu gözle bakacağını göstermez. Bize düşen bir iktidar partisi olarak, gücümüzü son noktasına kadar kullanmaktır ve İzmirliye AK Parti'mizin icraatlarını aktarabilmektir'' dedi. Arınç, İzmir'de çok başarılı sonuçlar alacakları bilincinde olduğunu ifade eden Arınç, ''İzmir hiç kimsenin tapulu malı değil, İzmir İzmirlilere ait. Biz de onunla birlikte İzmir'i yüceltmek için çalışacağız. İzmirliler bizi çok daha yakından tanımalı, bazı soruları varsa, bunları bize sorarak çözmeye çalışmalıdır'' diye konuştu. Ziyaret sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Arınç, EXPO adaylığı konusunda İzmir'e destek verdiklerini bildirdi. İçki düzenlemesi tartışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Arınç, şunları kaydetti: ''Hayat içkiden ibaret değil, hayat seksten ibaret değil. Bir kısım çağdaş düşünceye sahip olduğunu söyleyenler, sadece içki ve seksle olaya bakıyorlar. Evet onlar da bir insan için çok büyük ihtiyaç, onlara da ihtiyacımız var, onlar da bir şekilde tatmin edilecek ama Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devleti içinde her şeyin ölçüsünün olması, özgürlüğün sınırsız olmadığı fikri gereklidir. Çağdaşlığı içki kadehlerinde aramak ve bulmak isteyenlere ithaf olunur.''

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