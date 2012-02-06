-Arınç, hastanede ağabeyini ziyaret etti İZMİR (A.A) - 06.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir süre önce kalp ameliyatı olan ağabeyi Yıldıray Arınç'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Arınç, eşi Münevver Arınç ile 12 Ocak Perşembe günü Medical Park İzmir Hastanesinde baypas yapılan ve kalp kapakçığı değiştirilen ağabeyi Yıldıray Arınç'ı ziyaret ederek görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, hastane yönetiminden ve ağabeyinin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Eyüp Hazan'dan bilgi alan Arınç, yaklaşık 2 saat ağabeyinin yanında kaldı. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Arınç, Bursa üzerinden İzmir'e karayoluyla gelişinde Manisa'ya da uğrayarak, bir süre önce beyin kanaması geçiren Manisa İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Onaylı'nın babası Ali Olaylı'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.