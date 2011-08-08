-ARINÇ: HALKIN TALEPLERİ KARŞILANMALI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, ''Sivil can kayıpları olmaksızın halkın haklı talepleri mutlaka karşılanmalıdır'' dedi. Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapan Arınç, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Suriye toprakları içinde bir tampon bölge oluşturulması düşünülüyor mu, bu konuyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir hazırlığı var mı? sorusuna Arınç, ''Bu konu görüşülmedi, dolayısıyla aktaracağım bir bilgi yok'' karşılığını verdi. Arınç, Suriye'deki gelişmelerin, sadece Türkiye ve Suriye'yi değil hem bölgeyi hem de bütün dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirterek, ''ABD Dışişleri Bakanlığının da Avrupa ülkelerinin de Suriye'deki olaylara karşı duyarsız kalması hem mümkün değil hem de beklenemez. Gerektiğinde BM'nin de uluslararası camianın da ki bu konuda mutlaka birşeyler yapılması gerektiğini de düşünüyoruz, harekete geçmesi doğaldır'' şeklinde konuştu. Toplantıda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'deki olaylarla ilgili Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdiğini de ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Bizim Suriye başta olmak üzere dost ve kardeş bölge ülkelerdeki gelişmelerle ilgili tutumumuz son derece açıktır. Sivil can kayıpları olmaksızın halkın haklı talepleri mutlaka karşılanmalı ve demokratik reformlar gecikmeksizin karşılanmalıdır. Bu reformların gerçekleşmesi beklenirken Suriye'de sivil kayıplara yol açan geniş çaplı operasyonlar yapılmaktadır. Bu operasyonların ne yöntemi ne de zamanlaması anlaşılır değildir.'' -''ANCAK 1 EKİM'DEN SONRA''- TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise Arınç, TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatilde olduğunu ve 1 Ekim'den önce de toplanacak gibi görünmediğini, buna ihtiyaç olmadığını ifade etti. Arınç, şunları söyledi: ''1 Ekim'de yasama çalışmaları başladıktan sonra bu hususta bir kanun teklifi olursa, partiler arasındaki ilişkiler, komisyonlardaki çalışmalar elbette bir sonuca ulaştırabilir.'' -SOMALİ'YE DESTEK- Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için 6 Ağustos'ta Başbakanlık genelgesi ile yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Arınç, bugün itibarıyla yardım kampanyasında 19 milyon 673 bin 124 lira yardım toplandığını belirtti. Arınç, Somali ve açlık, kıtlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkelerine hem bugüne kadar toplanan yardımların süratle bölgeye sevk edilmesi hem de bundan sonra yapılacak yardımlardan vergi alınmaması konusunda bir Bakanlar Kurulu kararının da imzalandığını açıkladı.