-ARINÇ: GÖREVİMİN BİLİNCİNDEYİM BURSA (A.A) - 21.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'dan milletvekili seçilmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Görevimin bilincindeyim, sorumluluğumu biliyorum'' dedi. Arınç, Bursa Adliyesi'nde düzenlenen mazbata teslim töreninde, başta il seçim kurulu başkanı olmak üzere, hakimler, memurlar, sandık kurullarındaki görevlilerin el birliğiyle seçimde başarılı bir çalışmanın ortaya konulduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının Bursa'ya, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Arınç, şöyle konuştu: ''Benim 5. dönemim. Turhan Tayan (CHP Bursa Milletvekili) ile birlikte en kıdemlilerden biriyiz. Son dönemimizi Bursa'dan mazbata almak suretiyle tamamlamış olacağız. Bursa'dan milletvekili olarak seçilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Görevimin bilincindeyim, sorumluluğumu biliyorum. Üç siyasi partiye mensup milletvekillerinin Bursa ve ülkemiz için en hayırlı çalışmayı yapacağından eminim. Anayasa'nın 80. maddesi, milletvekillerinin sadece seçildikleri bölgeyi değil, bütün bölgeyi temsil ettiğini ifade ediyor.'' Bunun bilincinde olacaklarını vurgulayan Arınç, ''Türkiye'nin incisi Bursa'ya her alanda hizmet etmek hepimizin müşterek görevidir. Bu konuda el birliğiyle çalışacağımızı, Bursa ve Bursalıya sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Seçimler olumlu geçti. Bunda katkısı olan bütün siyasi parti adaylarına teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun'' dedi. -CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KALELİ- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli de medeni, son derece demokratik seçim süreci geçirdiklerini ifade ederek, huzur ortamı içinde seçimlerin idrak edildiğini söyledi. Milli iradenin tecelli ettiğini ve kendilerine ciddi sorumluluk verildiğini dile getiren Kaleli, şöyle konuştu: ''21'i CHP'den olmak üzere 78 kadın milletvekilinin, belirleyici olacağı, onların çalışmalarının Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sürece olumlu katkılar sunacağını düşünüyorum. Ülkemiz ve Bursamız için Cumhuriyetin değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Sizler için çok güzel çalışmalar sunacağız. Anayasa'yı ortak akılla, tüm toplumun katılımıyla, toplumsal uzlaşma sağlanarak, hepinizin izniyle yapmış olacağız. Bu süreçte kadınlar, barış dolu sürecin takipçisi olacaklar.'' İl Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Munyar, mazbata törenini gecikmeli yaptıklarını, Bursa'da bazı itirazlar olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''İlçe seçim kurullarına itirazlar oldu. Görevli arkadaşlarım, siyasi parti mensubu üyeler, gece gündüz demeden çalıştılar ve bu sonuca ulaştık. İtiraz eden siyasi partiler de umarım verilen kararlara tatmin olmuşlardır. Dolayısıyla en ufak pürüz olmaksızın bu noktaya ulaştık. Bu sabah bile YSK, bir mail attı ve 'sonuçları tekrar kontrol edin' diye bizi uyardı. Bu yüzden temkinli ve ağır davrandık, sağlamcı olduk.'' Bursa'da seçimlerde, 22 seçim kurulu ve büro personelinin görev yaptığını anlatan Munyar, şunları söyledi: ''Bursa ilinin toplam seçmen sayısı 1 milyon 876 bin 748 kişi. Oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 678 bin 968, geçerli oyların sayısı 1 milyon 647 bin 463 oldu. Seçime katılma oranı yüzde 89.46 olarak gerçekleşti. Bu, çok sevindirici bir tablo. Vatandaşımız, yönetime katılma arzusunda. Ben yüzde 70 civarında bekliyordum, büyük oranda katılım olmuş. Milletvekilleri, çok zor ve onurlu görev üstlendiler. Bursa adına seçildiniz. Ülke adına, Bursa adına yararlı işler yapacağınıza inanıyorum.'' -MAZBATASINI BABASININ ELİNDEN ALDI- Konuşmaların ardından Arınç ve Kaleli, mazbatalarını Munyar'ın elinden aldı. AK Parti ve CHP'nin diğer milletvekillerine mazbatalarını, törene katılan hakim ve savcılar verdi. AK Parti'li Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, mazbatasını, babası, emekli Yargıtay üyesi Nuri Şerbetçioğlu'ndan aldı.