-ARINÇ, GAZETECİLERE KEŞKEK YEDİRDİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Manisa-Demirci Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneğince düzenlenen ''Geleneksel Keşkek Şöleni'', Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılımıyla yapıldı. Arınç'ı, Orman Genel Müdürlüğü tesislerindeki şölene gelişinde Dernek Başkanı Mustafa Özel ile diğer ilgililer karşıladı. Keşkek kazanının yanına giden Arınç, burada aşçı ve davetlilerle sohbet etti. Kızılcahamam'da partisinin 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığını anımsatan Arınç, ''Keşkek hatırına Kızılcahamam'ı bırakıp geldim'' dedi. Dernek tarafından her sene ekimde bu şölenin düzenlendiğini ifade eden Arınç, Manisalı hemşehrilerine sevgi ve saygılarını sundu. Manisa'nın önemli kültür, sanat ve tarih varlıklarına sahip olduğunu dile getiren Arınç, Demirci ilçesinin gelenekleri en güzel yaşatan, tarihine, medeniyetine ve kültürüne bağlı bir ilçe olduğunu söyledi. Keşkek hakkında da bilgi veren Arınç, ''Bu anlatmakla bitmez, yemek lazım'' diye konuştu. Keşkeğin Manisa'nın köylerinde ve birçok yerinde özel günlerde yapılan bir yemek olduğunu anlatan Arınç, çok besleyici olduğunu da belirtti. Pehlivanların keşkekle beslendiği yönünde birtakım rivayetlerin olduğunu da vurgulayan Arınç, ''Ben de Meclis Başkanıyken ikinci dönem başkanlık için aday olmuştum. Yine böyle bir keşkek gününde 'Benim arkamda keşkek gücü var' demiştim. O güçle ikinci dönem başkanlığı kazandım'' diye konuştu. Bir geleneği yaşatmak için bu şölenin düzenlendiğini anlatan Arınç, Manisalılar, Demircililer arasındaki hemşehrilik bağlarının kuvvetli olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından Mustafa Özel ile keşkek yapılan kazanın kapağını açan Arınç, ikram edilen keşkeği yedi. Arınç, daha sonra bazı gazetecilere da keşkek yedirdi. Daha sonra tören alanında davetlilere seslenen Arınç, şölene katılmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi. Demirci ilçesinin Manisa'da önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Arınç, Demircililerin tarihine ve kültürüne bağlı, muhafazakar, çok çalışkan, dürüst ve inançlı olduklarını söyledi. Kendisinin de Manisa ziyaretleri sırasında fırsat buldukça Demirci'ye gittiğini anlatan Arınç, Demirci'den bilim, kültür, sanat, bürokrasi alanlarında önemli insanların yetiştiğini de bildirdi. Halk oylamasında Manisa'da en fazla ''evet'' oyunun yüzde 75 ile Demirci ilçesinden çıktığını anımsatan Arınç, ''Bu nedenle ayrıca Demircilileri tebrik ediyorum. İyi bir iş yaptınız, hayırlı bir iş yaptınız, geçmişten bu yana yaptığınız her iş güzeldi bu da hayırlı bir iş oldu'' diye konuştu. Dernek Başkanı Özel ise keşkek kazanın başındaki konuşmasında bu yemeğin Manisa'nın ve Ege Bölgesi'nin önemli bir yemeği olduğunu belirtti. Özel, lifli bir yemek olan keşkeğin kolesterole iyi geldiğini, toplu yemeklerin vazgeçilmez öğünü olduğunu söyledi. Arınç, halk oyunları gösterilerini de izledikten sonra partisinin 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gitti.