-ARINÇ GAZETECİLER HATIRA ORMANINA AĞAÇ DİKTİ MANİSA (A.A) - 12.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ağaç dikmenin ülke için yapılacak en hayırlı hizmetlerden biri olduğunu ifade ederek, ''Kıyametin kopacağını bilsek bile elimizdeki fidanı mutlaka toprakla buluşturacağız'' dedi. Arınç, Manisa'nın Yuntdağı bölgesi girişi Bağyolu köyü yakınındaki, Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ormanı'na fidan dikilmesi törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, dün de İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy mevkisinde Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ormanı Anıtı'nı açtıklarını ve fidan diktiklerini hatırlatan Arınç, şöyle devam etti: ''İki gündür güzel çalışma içindeyiz. Bugün burada güzel bir hava var ama soğuk. İzmir Yamanlar'da fidanlarımızı dikerken, kar serpiştiriyordu ama yine de yaptığımız işten keyif aldık. Bugün burada fidanlarımızı dikiyor ve gazetecilerin adının yer aldığı plaketi hatıra olarak ortaya koyuyoruz. Muğla ve Manisa'dan gazeteci dostlarımızı da ülkemizin güzel iki şehrine Konya ve Şanlıurfa'ya uğurluyoruz. Ağaç dikmek büyük bir ibadettir. Ülkemiz için yapılacak en hayırlı hizmetlerden biridir. Ülkemiz geçmişte çok daha yeşil alanlara sahipti. Son yıllarda bilinçsiz ve bazen de kasıtlı şekilde tahrip edildi. Özellikle Muğla bölgesinde yangınların yoğun olduğunu düşünüyorum. Manisa da zaman zaman bu tahribata uğradı ama İzmir ve çevresi daha sık ve kasıtlı orman tahribatı gördü. Kıyametin kopacağını bilsek bile elimizdeki fidanı mutlaka toprakla buluşturacağız.'' Yuntdağı bölgesinde 60'tan fazla köy olduğunu kaydeden Bakan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu bölgenin bizim için büyük hatırası var. Bizim köyümüz de Büyük Sümbüller köyü, babamın yetiştiği köy olarak biliyorum. Burası yıllarca ihmal edilmiş bir bölgeydi. fakir, yoksul ama gelenek, örf ve adetlerine bağlı insanları var. Toprağının küçülmüş olması, arazi, iklim şartları, gelişen dünya şartları nedeniyle, burada yaşayan yurttaşlarımızın yaşam şartları giderek yoksullaşıyordu. Meclis başkanlığına geldiğimde, uzman arkadaşlarla birlikte Yuntdağı Kalkınma Projesi hazırladık. 40 milyonluk yatırımla bölgenin kalkınmasını planladık. Burada artık çilek yetişmektedir, farklı ürünler elde edilmekte, satılmakta ve para kazanılmaktadır. Yuntdağı geçmişe göre bugün çok daha iyi noktadadır ve daha iyi noktalara kavuşacaktır.'' Arınç, konuşmasında basının ülke için önemine de dikkat çekerek, ''Basın halkımızın konuşan dili, duyan kulağı, düşünen beyni olarak, bilgilendirmede büyük görev meydana getiriyor. Bugün gazetecilerimizin en büyük hizmetini de birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sözün bittiği, işin başladığı yerdeyiz. Yeni ormanın hayırlı olmasını diliyoruz'' dedi. Törene katılan gazetecilerle, gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu hatıra panosunun açılışını yapan Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına ve kendisi adına hazırlanan fidanlara, Anadolu Ajansı'nın fidanını dikti. Arınç, daha sonra Yuntdağı köylerine dağıtılacak fidanları temsilen, Manisa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ortaköy Muhtarı Mustafa Gülen'e fidanını teslim etti. Bakan Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün düzenlediği yerel gazeteciler gezi inceleme ve mesleki değişim programı kapsamında Konya ve Şanlıurfa'ya gidecek gazetecileri de uğurladı. -DİĞER KONUŞMALAR- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ise Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen ağaç dikme çalışmaları çerçevesinde 10 ilde 14 yerde ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Karakaya, yerel gazetecilerin mesleki değişim programı kapsamında, Muğla ve Manisa'dan 51 basın mensubunun 5 gün boyunca Konya ve Şanlıurfa'da konuk edileceğini belirtti. Basın-Yayın ve Enformasyon İzmir İl Müdürü Selçuk Özdağ ise amaçlarının yeşil bir Türkiye'nin oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Manisa Valisi Celalettin Güvenç de törendeki konuşmasında, Basın Yayın ve Gazeteciler Hatıra Ormanı'na fidan dikilmesinin yanı sıra Yuntdağı için 232 bin fidanın dağıtılacağını, fidanların maliyetinin 497 bin lira olduğunu belirtti. Son 5 yılda Yuntdağı köylerinde, Türkiye'ye örnek kırsal kalkınma programı uyguladıklarını anlatan Güvenç, ''Yuntdağı, tarihsel dönüşüm ve gelişime şahit oldu, modern tarım ile tanıştı. 2010'da İl Özel İdare desteği ile 642 bin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı desteğiyle 570 bin adet olmak üzere 1 milyon 212 bin adet zeytin, badem, ceviz, sofralık bağ ve Antep fıstığı, köylü ve toprakla buluştu. Bu çalışmaların toplam değeri 1 milyon 518 bin lira'' dedi.