-Arınç Fransa'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) sergilenecek ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' adlı fotoğraf sergisinin açılışını yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın Strasbourg kentine gitti. THY'ye ait uçakla Almanya'nın Frankfurt kenti üzerinden Strasbourg'a gidecek olan Arınç'ı, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan İstanbul Vali Yardımcısı Emin Alıcı uğurladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile birlikte Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de Strasbourg'a gitti. Somali'deki açlık ve çaresizliği uluslararası topluma bir kez daha hatırlatmak için yarından itibaren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) sergilenecek ve 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak olan sergide, son 60 yılın en büyük kıtlık ve kuraklığı ile mücadele eden Somali'de hayat mücadelesi verenleri anlatan 58 fotoğraf yer alacak. Fotoğraflarda Somali'ye Türkiye'den giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kamplarda yaşayan Somalililere sıcak yemek dağıtan sivil toplum kuruluşları ve dernekler, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Somalililer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ve çocuklarının kampları ziyareti görülüyor. Serginin açılışını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM Türk Delegasyon Başkanı Nursuna Memecan ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk yapacak.