-ARINÇ ERTUĞRUL GÜNAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ TURGUTLU (A.A) - 21.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, kendi söylediği sözler üzerine özellikle CHP'li siyasetçilerin hiç hak etmediği halde eleştiri getirdiklerini gördüğünü ve üzüldüğünü belirterek, ''Böylesine takdir ettiğim ve üzerimde hakkı olan bir insanı rencide edici söz söylemeyi kastetmedim. Maksadını aşan bir söz olarak kabul ediyorsa, CHP'li Muharrem İnce ve arkadaşları gibi, mal bulmuş mağribi gibi, bunun üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar olmuşsa ben çok üzüldüğümü ve kendisinden özür dilediğimi ifade etmek isterim'' dedi. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'ta yapılan heykele ilişkin sözleriyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Günay ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Arınç, geçen hafta Başbakan Erdoğan'ın, Kars'taki bir anıtla ilgili söylediği sözlerin kendisine sorulduğunu, kendisinin de ''Ucube demesem de çok garip bir şey diyebilirim'' ifadesini kullandığını hatırlattı. Orada Ertuğrul Günay'ın, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini düzeltmek istercesine kullandığı kelimelerin yerinde olmadığını söylediğini de ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Ama benim bu sözlerim üzerine, özellikle CHP'li siyasetçilerin Sayın Bakan'a hiç de hak etmediği halde eleştiri getirdiğini gördüm. Bundan fevkalade üzgünüm. Ben o konuşmayı yaparken, Sayın Günay'ı küçültmek, aşağılamak, eleştirmek, ne bu amaçla söyledim ne başkasının bu amaçla onu küçük görmesini kesinlikle düşünmedim. Benim söylemek istediğim şey, o günkü konuşmamda vardır, Sayın Başbakan'ın çok açık ifade ettiği bir konuyu tevil etmeye kalkmak doğru değildir. Sayın Günay bundan üzülmüştür, buna hak veriyorum. Biz her gün basının önünde, gel bakalım şunu konuşalım diyecek halim yok. Sayın Günay benim çok sevdiğim bir insandır, aynı kabinede arkadaşız ve kendisini çok sever, beğenirim siyasetçi olarak. Bunun ötesinde Sayın Günay'ın benim üzerimde çok daha önemli bir hakkı var. O da ben 1985'te Refah Gecesi diye bir parti toplantısında yaptığım konuşma sebebiyle İzmir DGM'de yargılanmış ve 5 yıl ağır hapse mahkum olmuştum. Bu davam sırasında özellikle Yargıtay'a giderken son mahkemeye de katılmıştı Sayın Günay. Beni tanımadığı halde, benim bu davamı savunmak için İzmir'e geldi ve avukatım oldu. Bundan 25 yıl önce birbirimizi tanımadığımız halde 163. maddeden fikir ve düşünce özgürlüğüne ilişkin suçlamayla karşı karşıya olan Bülent Arınç'ı savunan avukatlardan biri de Günay'dır. Böylesine takdir ettiğim ve üzerimde hakkı olan bir insanı rencide edici söz söylemeyi kastetmedim. Maksadını aşan bir söz olarak kabul ediyorsa, CHP'li Muharrem İnce ve arkadaşları gibi, mal bulmuş mağribi gibi, bunun üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar olmuşsa ben çok üzüldüğümü ve kendisinden özür dilediğimi ifade etmek isterim.'' ''Ertuğrul Günay benim hem kardeşim hem arkadaşım noktasında sevdiğim beğendiğim bir insandır'' diyen Arınç, ''Ama ben, bana ne zaman soru sorulursa içimden geldiği gibi ve doğru olduğuna inandığım şekilde konuşmayı prensip edinmiş insanım. Benim sözümü de kimsenin tevil etmesine gerek yoktur. Bir başkasının sözünün de ne anlama geldiğini, benim ifade etmem gibi gayretkeşliğin içinde olmadım. Sayın Günay bunu ifade etti, dedi ki, 'Sanat çevreleriyle Sayın Başbakan arasında yersiz bir soğukluk olmasın, yanlış anlama olmasın, bu amaçla konuşmayı yapmıştım' dedi. O zaman bunu takdir etmek ve bu samimiyetine güvenmek bize yakışır. Ben Sayın Günay'a da bu vesileyle geçmiş olsun diyorum ve selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum'' dedi.