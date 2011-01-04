-ARINÇ ERBAKAN'LA GÖRÜŞEMEDİ ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, Erbakan'ın sağlık durumunun nasıl olduğu yönündeki bir soruya, Erbakan'ın istirahatte olması nedeniyle görüşemediğini, oğlu Fatih Erbakan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. Erbakan'ın dün itibarıyla Güven Hastanesi'ne geldiğini ve burada tedavi edildiğini anımsatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kendisiyle görüşemedim. İstirahat halinde olduğunu söylediler. Oğlu Fatih Erbakan ve arkadaşlar vardı. Genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade ettiler. Bugün saat 16.00'dan itibaren hocamız ziyaretçi kabul edebilecek. Bugün Meclis'te RTÜK tasarısı görüşüleceği için ben önceden geldim. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu doktorlar da söyledi, arkadaşlarımız da ifade ettiler. Ben de geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim. Hocamızın biran önce sağlığına kavuşmasını diliyorum.'' Arınç, bir gazetecinin Erbakan'ın hastaneden ne zaman çıkacağı sorusu üzerine de ''Sanıyorum bir süre istirahat edecek. Çıkacağı zamanı da doktorlar tayin eder. Sanıyorum 1-2 gün içinde taburcu olur'' dedi.