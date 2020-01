Arınç: Erbakan hocamız çok haklıymış

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nı ziyaret etti. Arınç, "Şimdi karşılaştığımız bazı olaylara bakarak görüyorum ki Necmettin Erbakan hocamız çok haklıymış, çok doğru düşüncelere sahipmiş. Demek ki o çizgiyi muhafaza ederek dünyaya, Türkiye'mize bakış açımızı tekrar gözden geçirmekte, bunları tekrar güçlendirmekte fayda var. Her zaman, her geçen an hocamızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Vakfın hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını dileyen Bülent Arınç, ''İnşallah vakıf, merhum Erbakan hocamızın düşünceleri, fikirleri, siyasi hayatı, Türkiye'ye kazandırdıkları ve 'Milli Görüş' dediğimiz fikir hareketinin ebediyen yaşaması, bu düşüncelerin gelecek nesillere aktarılması için bir fikir ve düşünce merkezi olur'' diye konuştu.

Fatih Erbakan'dan vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirten Arınç, Erbakan müzesinin kurulması için çalışma yürütüldüğünü, bu konuda kendilerine düşeni yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kendisini yakınen tanıma fırsatına eriştim. Hukuk fakültesinde bir öğrenciyken önce onu beğenen, sohbetlerinden istifade eden, bir taraftan Odalar Birliği mücadelesi, daha sonra da siyasi hayatında hiç yanından ayrılmamış bir insan olarak ondan her zaman yararlandım, Türkiye yararlandı, siyasi hayatımız zenginleşti. Allah ona rahmet etsin. Ondan her zaman iyi bir bilim adamı, siyaset adamı olarak çok şey öğrendik. Bir de şahsı itibarıyla saygısıyla nezaketiyle, kibarlığıyla inancıyla ahlakıyla edebiyle haya sahibi olmasıyla çok örnek bir insan olarak kendisinden istifade ettik. Onu her zaman rahmetle minnetle hem yad edeceğiz, hatırlayacağız hem de onun arkasından Fatihalarımızı göndereceğiz.

Bugün siyasi hayatımızda karşılaştığımız pek çok olaya baktığımda muhterem hocamla birlikte olduğumuz zaman kazandığımız tecrübeleri de gündeme getirmek istiyorum. O, örnek bir siyaset adamıydı. Siyasetin niçin yapılması gerektiğini, siyasetin gayesini bizlere öğretmişti. Siyasette her zaman ahlakı, Allah rızasını üstün tutan bir insandı. Türkiye bugün ne kazandıysa, hem onun şahsında hem de arkadaşlarının gayretleriyle bu noktaya geldi.

Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla yolda bir farklılaşma olduğunu ancak idealler, fikirler ve doğru düşüncelerin her zaman ve zeminde yaşadığını, yaşamaya da devam edeceğini aktaran Arınç, şöyle konuştu:

Erbakan hocamız çok haklıymış

''O, ülkesini çok seven bir insandı, milletini çok seven bir insandı. İslam alemiyle çok yakın ilişkileri vardı. Bugün hem ümmetin çektiği sıkıntılarda hemde milletimizin çektiği sıkıntılarda gerçek sebepleri ortaya koymuş ve bu sebepler karşısında neler yapmamız gerektiğini ömrü boyunca bizlere telkin etmişti. Şimdi karşılaştığımız bazı olaylara bakarak görüyorum ki Necmettin Erbakan hocamız çok haklıymış, çok doğru düşüncelere sahipmiş. Demek ki o çizgiyi muhafaza ederek dünyaya, Türkiye'mize bakış açımızı tekrar gözden geçirmekte, bunları tekrar güçlendirmekte fayda var. Her zaman, her geçen an hocamızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor."

Fatih Erbakan ise vakfın ilk resmi ziyaretçisinin Bülent Arınç olduğunu belirterek, ''Onun hatırasına olan saygınızdan, hürmetinizden, ona olan gönül bağınızdan dolayı ilk ziyaretçimiz olarak geldiniz. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz'' dedi.

Ziyaretin sonunda Fatih Erbakan, Arınç'a, Necmettin Erbakan'ın ''Davam'' adlı kitabı ile kahve fincanı hediye etti. Kitaptaki ''Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım'' alt yazısına dikkati çeken Arınç, ''Biz, bunu bütün hayatı boyunca yakınen görmüş insanlarız. Sözü aynen gerçekleşmiş bir insan'' ifadesini kullandı.