-ARINÇ: ENDİŞE İÇİNDE DEĞİLİZ PRİŞTİNE (A.A) - 10.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünyadaki ekonomik krizle ilgili endişe içinde olmadıklarını belirterek, ''Türkiye'de bir olumsuzluk beklemiyoruz'' dedi. Arınç'ı, Priştine Adem Yaşari Havalimanı'nda Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Songül Ozan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Bekim Sejdiu ve öteki ilgililer karşıladı. Arınç, havalimanında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bülent Arınç, bir gazetecinin soru sormak istemesi üzerine Rumeli Türkçesiyle ''hojbulduk'' dedi. ''Büyük lokma yut, büyük laf süleme'' diye espriyle konuşan Arınç, daha önceki seçim bölgesi Manisa'da çok sayıda Kosovalı'nın yaşadığını anlatarak, Rumeli Türkçesinden bazı kelimeler öğrendiğini söyledi. Bir gazetecinin ''Balkanların kalbi Kosova'dasınız. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Arınç, ''Ne güzel soru bu. Bende korkuyordum. Türkiye'dekiler gibi zannettim. Kim bilir nereden başlayacaklar diye. Kosova'daki gazeteciler bile nadide. Maşallah'' dedi. Arınç, Başbakan Yardımcısı olarak Kosova'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, çok sevindiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Arınç, Kosova'daki soydaşlarıyla, dostlarıyla birlikte olacaklarını belirterek, ''Türkiye ile Kosova hükümetleri arasındaki ilişkiler fevkalade güzel. Bazı etkinliklere katılmak ramazan dolayısıyla soydaşlarımızla, Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmak için geldik'' diye konuştu. Programı hakkında da bilgi veren Arınç, Başbakan Haşim Taçi ile görüşeceğini Kosova'daki Türk Birliğini de ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. Kendisi ile birlikte Bursa'dan bir heyetin de Kosova'ya geldiğini dile getiren Arınç, ''Bu iki günlük süre içinde umarım hem soydaşlarımızla hem tüm Kosovalılarla kucaklaşacağız hem bazı tarih, kültür varlıklarımızı, medeniyetimizin izlerini ziyaret edeceğiz. Resmi görüşmeler yapacağız, umarım resmi ziyaretimiz fevkalade yararlı olacaktır'' dedi. Bir gazetecinin dünyadaki ekonomik krizin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Arınç, şöyle konuştu: ''Hayır, Türkiye'de sıkıntı yok hamdolsun, dünyada var. 2008'de başlayan ekonomik kriz henüz ağırlığını atmamışken yeni bir dalga ile karşı karşıya kaldı. ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin bundan olumsuz etkilendiğini görüyoruz ancak Türkiye'de ekonomik yönetim hükümetimizin nezaretinde Merkez Bankası ve diğer bütün ekonomik kuruluşlar tüm tedbirlerini almış durumdalar. Biz endişe içinde değiliz, büyük kriz de Türkiye'yi zaten teğet geçmiştir ama şimdi hamdolsun alınan tedbirler ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir olumsuzluk beklemiyoruz.''