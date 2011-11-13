-Arınç: En güçlü adımlar atılıyor MANİSA (A.A) - 13.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti iktidarı olarak yapamayacakları hiçbir işi vadetmediklerini, vadettikleri hiçbir işi de yapmadan bırakmadıklarını söyledi. Bülent Arınç, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Büyükbelen beldesinde düzenlenen 9. Zeytin ve Kültür Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Büyükbelen'in kendisi için önemli yerlerden biri olduğunu, yaklaşık 40 yıldır belde halkının yakın sevgisi ve desteğini gördüğünü ifade etti. Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün deprem bölgesine yaptığı ziyareti anımsatarak, ''Dün Erciş'e gitti başbakanımız. 'İl olmak istiyoruz' denilince 'Palavracı Başbakan değilim' dedi. 'Erciş il olmayacak, güzel başarılı bir ilçe olacak' dedi. Bunu söylemek her kişinin karı değil, er kişinin karı. Bu kolay bir iş değil. Biz de oy toplamak için yola çıksaydık plaka dağıtmakla işe başlardık. Biz plaka dağıtmakla işe başlamadık, iş yapmakla başladık'' diye konuştu. -Terörle mücadele- Arınç, hükümet olarak ülkenin tüm sorunlarını çözmek için çalıştıklarını, bu noktada terörle de mücadele ettiklerini belirtti. Bu noktada başarı kaydedildiğini ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Terörle de mücadele ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz terörün belini kıracak noktada. Dün akşam delinin bir tanesi bir gemiyi kaçırmaya kalktı, sonucunu hepimiz gördük. Gözü pek, kahraman güvenlik güçleri karşılığı anında veriyor. Bir taraftan inleri bombalanıyor, arazide takip yapılıyor, bir taraftan şehir merkezindeki patlayıcı deposu evlere operasyonlarla terörün belini kıracak en güçlü adımları atıyoruz. Tek amacımız var, bu cennet vatanımızda huzur, güvenlik içinde yaşamak.''