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Politika

Arınç: Dünya yardıma duyarsız ANKARA (A.A)

13 Ağustos 2011 02:21

-Arınç: Dünya yardıma duyarsız ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk milletinin asırlardır zorda kalanların yardımına koştuğuna işaret ederek, Somali'ye yönelik başlatılan yardım kampanyasının da büyük bir atılım gösterdiğini bildirdi.  Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) iftar yemeğinde, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Şafak Ses, Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyası için topladıkları 50 bin liralık çeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker aracılığıyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a teslim etti. Arınç, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, TÜRKTOB'un kuruluşundan bu yana çalışmalarını zevkle takip ettiğini söyledi.  Dünyada kıtlığın ve açlığın yol açtığı felaketlerin herkes tarafından görüldüğüne işaret eden Arınç, Afrika'nın doğusundaki ülkelerde başta Somali olmak üzere kıtlık ve kuraklık sebebiyle her gün binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.  ''Dünyanın duyarsız kaldığını söyleyebilirim ama Türkiye ve milletimiz asırlardır büyük bir hamiyetle zorda kalanlara koşuyor, yardımda bulunuyor'' diyen Arınç, şimdi de Somali'ye yönelik başlatılan yardım kampanyasının büyük bir atılım gösterdiğini bildirdi.  Başbakanlık'ın açtığı hesap numaralarına bağış yağdığını, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasının büyük bir başarı ile sürdüğünü anlatan Arınç, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıfların bağışların da büyük ölçüde toplandığını, uçakların, gemilerin yola çıktığını belirtti. Dünyanın dikkatini bu ülkeye çekmek, Türk milletinin alicenaplığını, hamiyetperverliğini bizzat göstermek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ile birlikte  birkaç gün sonra Somali'ye gideceğini hatırlatan Arınç, ''Hem yardımları bizzat götürecek hem de yerinde bu yardımların nasıl dağıtıldığına nezaret edecekler. İşte bu yardım kampanyası içerisinde TÜRKTOB'un da bünyesinden topladığı ve sembolik olarak Sayın Bakanımız vasıtasıyla Başbakanlığımızın hesabına gönderdiği 50 bin TL'lik çeki büyük bir memnuniyetle alıyorum. Sayın Başkana ve siz değerli arkadaşlarıma bu hamiyetiniz, bu yardımseverliğiniz sebebiyle tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

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