-Arınç: Duayla geldik, tankla tüfekle götüremiyorlar MANİSA (A.A) - 08.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Milletin duasıyla iktidara geldik, başkasının topuyla, tüfeğiyle, tankıyla bizi götüremiyorlar hamdolsun'' dedi. AK Parti Manisa Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ne katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak bir ve beraber olarak doğru adım attıklarını, hiçbir eksikleri olmadığını söyledi. Son 9-10 seneden bu yana AK Parti'yi birbirinden koparmak için şeytani pek çok iş yapıldığını, buna karşın yollarına devam ettiklerini kaydeden Arınç, bu şeytani planları yapanların, tezgah kuranların nerede olduklarının ibretle görüldüğünü belirtti. Haktan ve hukuktan yana olduklarını ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Siyasetin mutlaka kendi kulvarında olmasını istiyoruz. Sandıkla, seçimle iktidarlar gelir ve değişir. Buna hiç kimse müdahale etmemelidir. Bu yüzden demokrasinin de siyasetin de siyasetin gayesinin de AK Parti döneminde gerçek manasını bulduğunu söyleyebiliriz. Siz hepiniz çok güçlüsünüz. Bu gücün farkında olun. 'Ben AK Partiliyim' demek bütün bu ölçüleri içine alır. 'AK Partiliyim' diyorsanız halka hizmet edeceksiniz, herkesi kucaklayacaksınız, ayrımcılık yapmayacaksınız, dürüst olacaksınız, hiçbir yolsuzluğun içinde isminiz geçmeyecek ve her zaman başınız dik olacak. İnşallah daha nice yıllar bu millete hizmet edeceğiz. Başka partiler 2011 seçimlerine göre konuşmalarını yaptılar.Birisi dişimizi sökecekti, hesap soracaktı. Birisi 'Ağacı silkelersen elma düşmez Recep düşer'' falan gibi saçma sapan garip benzetmeler yapıyordu. Yüzde 25 oy aldı. Son oylarını biliyor musunuz? Yüzde 19. Şu anda 6-7 puan birden düştüler. Birisi zorla barajın üstüne çıkabildi ödünç oylarla. CHP'li bir Manisa milletvekili 'Bu defa ödünç oy yok' demeye başladığına göre artık o ödünç oyları kendi ceplerine koyacaklarını söylüyor. Maşallah ne güzel alışveriş olmuş öyle. Birbirlerine ödünç oy vermişler. Biz anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla AK Parti'yi yüzde 47'ye çıkardık. Diğerinin oyu yüzde 11 nispetinde. Ya AK Parti, yüzde 55.6 puan arttı şu anda.''