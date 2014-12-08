Arınç: Diyarbakır ve Hakkari gibi şehirlerin adı değişebilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, bazı şehirlerinin isminin değiştirilebileceği sinyalini verdi. Manisa’nın isminin de tarihte geçtiği gibi ’Saruhan’ olabileceğini dile getiren Arınç, "Geçenlerde ’bazı illerin isimleri değişse ne olur?’ diye konuşuldu. Düşünün bir karar verin. Manisa’nın ismi ’şu olsun’ diye karar verirseniz biz de bunu yaparız. İhtiyaç varsa tabi. Hakkari benim adım ’Çölemerik’ olsun diyorsa, öbür taraftan ’bakır da neymiş? Diyarbekir olsa daha güzel olur’ diyen varsa düşüneceğiz kardeşim. Zaman düşünme ve uygulama devri" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Manisa’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi’nin istişare toplantısına katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmed Hakkı Özbayır ve İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, toplantıda işadamlarına seslenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "MÜSİAD’ı seviyoruz, takdir ediyoruz. Sadece ekonomik ticari alanda değil, Türkiye’nin her konusuyla yakından ilgilenen demokratikleşme özgürleşme konusunda çalışmalar yapan MÜSİAD’ın konuğu olmak çok önemli. Bir hemşehriniz, arkadaşınızım. Manisa’ya hayat verenlerle, emeğini alın terini ortaya koyanlarla bir aradayız. Belli bir nesil zaman içinde önemli görevler alıyor, biz de bundan mutluluk duyuyoruz" dedi. Manisa’nın yıllardır İzmir’in gölgesinde kaldığını dile getiren Arınç, kentin gelişimine dikkat çekti.

‘Şehirlerin isimleri değişebilir’ önerisi

Başbakan Yardımcısı Arınç, bazı şehirlerinin isminin değiştirilebileceği sinyalini verdi. Manisa’nın isminin de tarihte geçtiği gibi ’Saruhan’ olabileceğini dile getiren Arınç, "Geçenlerde bazı illerin isimleri değişse ne olur diye konuşuldu. Yozgatlı Bekir Bozdağ hemen atıldı, ’Yozgat’ın eski ismi ’Bozok'tu’ yine Bozok olsun’ dedi. Ben de kendime dedim, ’Manisa’nın yerine bir isim olsa acaba Saruhan mı olur başka bir yer mi olur.’ Siz de düşünün, düşünmek parayla değil. Düşünün bir karar verin. Manisa’nın ismi şu olsun diye karar verirseniz biz de bunu yaparız. İhtiyaç varsa tabii. Hakkari, ’benim adım Çölemerik olsun’ diyorsa , öbür taraftan bakır da neymiş, ’Diyarbekir olsa daha güzel olur’ diyen varsa düşüneceğiz kardeşim. Zaman düşünme ve uygulama devri" dedi.

Çözüm sürecine değindi

İstikrarın sona ermesini isteyenlerin olduğunu iddia eden Başbakan Yardımcısı Arınç, çözüm sürecinin başarılı olması halinde Türkiye’nin uçuşa geçeceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, "Türkiye’de bu istikrar birileri istemese yeni yeni oyunlar sergilese dahi Türkiye’de kavga istenmesine rağmen halkımız bunlara itibar etmeyecek. Birliğimiz bozulmayacak. Çözüm süreci Türkiye’nin önündeki en büyük handikaptır. Çözüm süreci başarılı olursa Türkiye uçuşa geçer. Take off durumundan saatte 900 kilometre hızla giden uçağa döner" diye konuştu.