-ARINÇ: DENSİZLİĞİN ÖTESİNDE HEIDELBERG (A.A) - 01.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Eskişehir'de bir sergide minarenin Kars'taki heykelin figürlerine benzetilmesini ''densizliğin ötesinde bir şey'' olarak değerlendirerek, ''Nasıl Danimarka'da Hazreti Peygamberimize dil uzatan karikatürler bütün dünyada nefretle anılmışsa onun bir benzerinin de Eskişehir'de bir fotoğraf veya karikatürün içerisine konmuş olması hele bunun bir CHP'li belediye tarafından yapılması ve CHP'li Belediye Başkanı'nın bu densizliğe sahip çıkması affedilir bir kabahat değildir'' dedi. Arınç, Almanya'daki temaslarının ardında gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Galerisi'nde açılan sergide, Müslümanların dini hislerini rencide eden bazı tablolar da bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinde muhteşem bir caminin iki minaresinin Kars'taki heykelin insan figürlerine benzetildiğini ve Ramazanlardaki minareler arasına asılan mahyalarla ''ucube'' diye yazıldığını hatırlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız bir caminin minaresi için ne kadar büyük mücadele veriyorlar bunu bilirler. (Minareler) Hem camilerin simgesidir hem ezanların okunduğu yerdir hem de İslam'ın bir güzelliğidir. Minareyi Kars'taki heykelin figürlerine benzetmek densizliğin ötesinde bir şeydir. Nasıl Danimarka'da Hazreti Peygamberimize dil uzatan karikatürler bütün dünyada nefretle anılmışsa onun bir benzerinin de Eskişehir'de bir fotoğraf veya karikatürün içerisine konmuş olması hele bunun bir CHP'li belediye tarafından yapılması ve CHP'li Belediye Başkanı'nın bu densizliğe sahip çıkması affedilir bir kabahat değildir. Bu halkın dini hislerini rencide etmiştir. Umarım ki CHP Genel Merkezi bu yanlışlığın farkına vararak halkımızın hissiyatına uygun bir açıklama yapacaktır. Ama yapılan şey ayıp ve çirkindir.'' -''ANASININ A'SI DEYİP SONRASINI NOKTA NOKTA DİYE BIRAKANLAR''- Siyasette üslup konusuna da değinen Arınç, şunları kaydetti: ''Üslup konusunda temennimizi tekrarlayalım faydası olmasa bile. Üsluplar kırıcı olmamalı hakaret içermemeli. İnsanların kişiliklerine dil uzatılmamalı. Bu insan olmamızın da gereğidir,bırakın siyasetçi olmayı. Sadece siyasetçiler değil herkes ikili ilişkilerinde mutlaka seviyeli bir üslup sahip olmalıdır. Buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla siyasette toplumun örnek alması gereken liderlerin veya toplumdan alacağı oyla iktidar olacak veya muhalefet olacak siyasi liderlerin çok daha dikkatli olmalıdır bu konuda. Anasının a'sı deyip sonrasını nokta nokta diye bırakan liderlerin toplumda büyük bir nefret ve gerginliğe yol açtığını söyleyebilirim. Ne olur Allah aşkına, millet aşkına herkes üslubunda saygıyı ön plana alsın. Kişilik haklarını zedeleyen konuşmalar yapmasın. Ben bu nasihati önce kendime yapıyorum, ama biliyorum toplumun buna çok ihtiyacı var.'' Arınç, Almanya temaslarının çok başarılı da geçtiğini de sözlerine ekledi. Bülent Arınç bu sabah Heidelberg içinden geçen Neckar nehri üzerinde yatla gezi programına da katıldı.