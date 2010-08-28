-ARINÇ: DEMOKRASİLERDE MİLLET İRADESİNE MÜDAHALE EDİLMEZ BİTLİS (A.A) - 28.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Demokraside balans ayarı sandıkla, seçimle yapılır. Topla tüfekle yapılmaz. Demokrasilerde millet iradesine müdahale edilmez'' dedi. AK Parti Bitlis Teşkilatı tarafından, Bitlis İsmail Eren Spor Tesislerinde düzenlenen halk toplantısına katılan Bakan Arınç, 15 gün sonra Türkiye'nin büyük bir imtihana gireceğini söyledi. Bu imtihanın halkın önüne konacak sandık olduğunu belirten Bakan Arınç, şöyle konuştu: ''Bu kez seçim sandığı değil. Seçim sandıklarına girdik ve her defasında siz, hep birinci yaptınız. Başınıza taç yaptınız, bizleri onurlandırdınız, AK Partiyi iktidar yaptınız. Biz de sizin bu teveccühünüze karşılık vermeye çalıştık. Hizmet için yollar, hastaneler, göletler, okullar ve üniversiteler yaptık. Köydes projesini ve Beldes projesini getirdik. Halkımızın daha rahat ve huzurlu yaşaması için çaba gösterdik.'' 2007 yılında yapılan referandumda ''evet'' oylarının şampiyonunun Bitlis olduğunu ve Bitlis'te o dönem vatandaşın yüzde 94 oranında ''evet'' dediğini anımsatan Bakan Arınç, o zamanda CHP ve MHP'nin, ''sandığa gitmeyin ve giderseniz de 'hayır' oyu kullanın' dediğini kaydederek, ''O zamanda Türkiye genelinde yüzde 70 halk sandık başına gitti ve yüzde 68 'evet' oyu çıktı. Ama şampiyonluk bayrağı Bitlis ilinin oldu. Ben inanıyorum ki Bitlis 3 sene önce yaşadığı şampiyonluğu kimseye bırakmayacak. Buradan 'evet' oylarının en yüksek şekilde çıkacağına inanıyoruz.'' -''HEDEFİMİZ TAM DEMOKRASİ'' AK Parti olarak hedeflerinin tam demokrasi olduğunu kaydeden Bakan Arınç, bunun için milletin iradesinin esas olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ''Buradaki her kardeşimin oyu ve düşüncesi, Ankara'daki Cumhurbaşkanının oyu ve düşüncesiyle eşittir. Birbirinden üstünlük yoktur. Egemenlik milletindir. Millet nasıl bir yönetim, nasıl bir Anayasa, millet nasıl gelişmek, büyümek, kendini ifade etmek istiyorsa, o demokrasinin gerekleri içinde serbest olmalıdır. Demokraside balans ayarı sandıkla, seçimle yapılır. Topla tüfekle yapılmaz. Demokrasilerde millet iradesine müdahale edilmez. Demokrasilerde darbe olmaz, muhtıra olmaz, olmamalı. Yeni bir Türkiye var. Milletin istediği olacak. Yoksa kendilerini seçkin ve üstün görenlerin istediği şekilde olmayacak. Seçkinlerin hukukuna 'hayır', diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne 'evet' diyeceğiz. Temel haklarımız var. Bu haklarımızı kuvvetlendireceğiz. Bediüzzaman Hazretlerinin sözünde dediği gibi; 'Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşamam' diyeceğiz.'' -''TERÖRLE HUKUK İÇİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ'' Darbesiz, hilesiz, cuntasız, entrikasız, kansız tam demokrasinin şartlarını Türkiye'ye getirdiklerini ve bundan sonra da getireceklerini belirten Bakan Arınç, AK Parti Hükümeti döneminde mafyalaşmanın, çeteleşmenin kalmadığını, hepsinin cezaevinde olduğunu ve hepsini dağıttıklarını söyledi. Artık Türkiye'de siyasi suikastlarin, toplumsal kavgaların ve faili meçhullerin olmadığını vurgulayan Arınç, şunları kaydetti: ''Faile meçhuller, işkenceler, kavgalar, çatışmalar, cezaevinde olanlar, insanımıza reva görülen haksızlıklar, bizim dönemimizde Allah'ın izniyle sıfırlandı. Sıfır toleransla işkenceye bakıyoruz. Alkışlamıyoruz. Terörle mücadele olacaksa, adam gibi mücadele olsun, insanları üzerek, insanları kovarak, köylerini boşaltarak, yaylalarına çıkartmayarak, böyle bir terörle mücadele değil. Teröristle, terörle mücadele yine hukuk içerisinde olacak. Kimsenin gözyaşı akmasın. Kimsenin çocukları babalarını 15 yıldan beri sağda solda aramasın. Kimse asit kuyularında kemik bulacağım diye, babalarının, dedelerinin izini sürmesin. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Biz müşterek bir tarihin çocuklarıyız. Geldik ve bunu gerçekleştirdik.''