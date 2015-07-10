Arınç: Davutoğlu koalisyonu kuramazsa Kılıçdaroğlu görevlendirilir

Balıkesir'de havalimanında koalisyon sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bütün çabalarımızla kısa sürede hükümet kurmayı, kuramıyorsak da bunu hemen devretmeyi prensip olarak uygun görürüz" dedi. Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon kurma çalışmalarında başarılı olamaması durumunda görevi iade edeceğini vurgulayarak, "Ondan sonra sayın Kılıçdaroğlu görevlendirilir. O da kendi çalışmalarını yapar. Yani zamana oynuyor değiliz.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Balıkesir'de bazı programlara katılmak için uçakla Kocaseyit Havalimanı'na gelen Arınç, VIP salonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Arınç, bir gazetecinin "Koalisyon hükümeti bayrama kadar kurulur mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Hayır kurulamaz. Biliyorsunuz sayın Başbakanımız yol haritasını açıkladı. İlk 3 gün pazartesi, salı ve çarşamba günleri 3 partiyi ayrı ayrı ziyaret edecek. İlk gün CHP, ikinci gün MHP, üçüncü gün HDP ile görüşecek. Ondan sonra arife günü bildiğiniz gibi tam gün izin ilan edildi. Tam gün izinli o gün tatil yapacağız. Böylelikle Ramazan Bayramı'nı 4 güne çıkarmış olduk. Halkımıza hayırlı olsun. Böyle güzel günlerde çalışanlar da mutlu oldu. Sayın Başbakanımız ilk görüşmeleri, yani ilk tur görüşmelerini genel esaslar içerisinde yapmayı, ikinci turda da temel konular üzerinde yoğunlaşmayı öngörüyor. Esasen 45 günlük süre yeni başladı. Ama bunu son güne kadar kullanacak da değiliz. Öncelikle Sayın Başbakanımız ikinci turdan sonra koalisyon yapma ihtimali olan partilerle belki son görüşmelerini yapar ve hükümetini kurar."

'Ondan sonra Kılıçdaroğlu görevlendirilir'





Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon kurma çalışmalarında başarılı olamaması durumunda görevi iade edeceğini vurgulayarak, "Ondan sonra sayın Kılıçdaroğlu görevlendirilir. O da kendi çalışmalarını yapar. Yani zamana oynuyor değiliz. Zaman bizim açımızdan da önemlidir. Biz 13 yıldır iktidardayız. Bir ülkenin hükümetsiz kalmasının ne kadar zor olduğunu bilir ve idrak ederiz. O yüzden bütün çabalarımızla kısa sürede hükümet kurmayı, kuramıyorsak da bunu hemen devretmeyi prensip olarak uygun görürüz. Ama umarım ki Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde, başbakanlığında bir hükümet kurmak mümkün olabilecek. Bunun da bayramdan sonra kısa sürede gerçekleşmesini diliyoruz" diye konuştu.