Arınç: Cumhurbaşkanı 400 milletvekili için parti ismi telaffuz etmedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık istiyorsak 7 Haziran'da gümbür gümbür gelecek bir partiyle 400 milletvekilini çıkarmalıyız" sözlerinde parti ismi telaffuz etmediğini söyledi.



CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Akif Beki ile Baştan Sona programına konuk oldu. Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Ben konuşma süresince karşısındaydım, birbirimize çok yakındık ve çok büyük bir dikkatle takip ettim. Yani hangi partiye 400 milletvekili verilmesi gerektiğini söylemedi inanın. Parti ismi de telaffuz etmedi. Yani gönüllerden geçen faraza Ak Parti ise Ak bile demedi. Yani sizde herhalde Anadolu Ajansı'nın haberlerine girdiğiniz zaman herhangi bir partiyi ima yoluyla bile kastetmediğini anlayacaksınız.



Yani böylesine ince bir konuşmanın bir parti tarafını tuttuğuna dair herhangi bir beyanda bulunan varsa onu ayrıca değerlendirmek lazım. Bu zarif ifadelerimle ne anlatmak istediğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yani hiçbir partinin isminden bahsetmedi ama bir anayasanın yapılabilmesi için gerekli olan nitelikli sayıyı söyledi. Bu bildiğiniz gibi en az 330'dur Meclis'ten çıkanı referanduma götürmek için, en fazlası 367'dir doğrudan Meclis'te kabul edilebilmesi için.



Ama hedef biraz daha büyük konuyor ki çok daha rahat bir yeni anayasa yapılabilsin diye. Biraz yoruma müsait, yani bunu bir cumhurbaşkanının anayasanın 101, 102, 104. maddelerinde, özellikle Meclis'te yaptığı and içmeye aykırı bulanlar olabilir ama bunlar baştan da zaten söylüyorlardı. Şimdiki bu ifadelerinin de yani belli bir hedefi gösteriyor, yeni anayasa ve bu anayasa içerisinde başkanlık veya yarı başkanlık sisteminin gerçekleşmesi için 400 milletvekilinin gücü elinde bulunduran bir iktidarda mevcut olması lazım diyor. Ben böyle anlıyorum. Eleştiriye de müsait bir cümle. Bırakalım herkes ne söyleyecekse söylesin."

'Hakan Fidan'ın bakan olmasını uygun görmüyorum'

Arınç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifasına ilişkin de, "Yaptığı görev bence daha önemli. Eğer vekil olacaksa her vekil onun yaptığı işi yapamaz. Sıradan bir milletvekili olacaksa bence bu görev çok daha önemliydi. Şahsen kendisinin bakan olmasını uygun görmüyorum. Süpermen görevi verilmiş bir insanın bir vekil olarak parlamentoya girmesini israf olarak görürüm."