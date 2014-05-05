Arınç: Çocuk istismarına yönelik suçların cezaları yarı yarıya artırılacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çocuk istismarına yönelik işlenen suçlarının yarı yarıya artırılacağını belirtti. Arınç, "Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Arınç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çocuklara karşı işlenen bazı suçların koşullu salıverilme sürelerinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Cinsel saldırı suçlarından hapis cezasına mahkum olanların şartlı salıverilme süreleri iki bölü üç oranından üç bölü dört oranına çıkarılmaktıdır.

Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır.

Hücre cezası dediğimiz konu infaz kanunu içinde bulunan bir konudur. Bazı suçları işleyenlerin ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların infazı nasılsa cinsel suç işleyenlerin de infazının aynı olacağını söyledim.

Bu cezasının içinde bir süreyi hücrede geçirmesi de bulunuyor. Tıbbi müdahaleden hadımlaştırılmayı kast etmiyoruz. Psikolojik müdahale söz konusu olacak.

Bu suçların toplumsal ve sosyal sebeplerine eğilmemiz lazım. Bu suçlarla karşı karşıya gelinmesine neden olan sebeplerin araştırılması gerekiyor. Bu suçların işlenmesinde toplumsal ve psikolojik sebepler varsa üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor.

Dizilerin çok büyük bir kesimi etkisi altına aldığını biliyorum. Bazıları güzellik aşılarken, bazıları insanları suça itiyor.

Suçla ceza arasında orantı olması gerekiyor. Size ve evladınıza karşı bu tür suçlar işlense 'idam' istenebilir. Başbakan da karşılaştığı her yerde bunları duyuyor. Ancak Türkiye'de idamın tamamen kalkması 15 yılı buldu. AB sürecinde ihtiyaç görüldü ve Avrupa'da olmayan idamın Türkiye'de de kaldırılmasına karar verildi.

CHP bu suçlara idam cezası olmasını istiyor mu? Hayır tam tersine karşılar, MHP ve BDP de öyle. Sadece BBP'de var onlar da dışarıdan gelen talepleri iletiyorlar. Biz de idamın geri getirilmesi konusunda aykırı düşünüyoruz. İdam konusunda düzenlemeye ihtiyaç yok.

Cezalarda aslolan caydırıcılıktır. Kamuoyunda yanlış bir intiba var. Bir edepsiz adam nişanlısını sokak ortasında döve döve öldürmüş. Bunun cezasız mı kaldığı düşünülüyor. Bunların karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşılaştırılıyor."