Arınç: Cilvegözü failleri film gibi operasyonla ele geçirildi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin, yarın akşam saatlerinde veya yetişmezse çarşamba günü sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Cilvegözü patlamasının faillerinin film gibi operasyonla yakalandığına da değinen Arınç'ın konuşmasından satırbaşları:

"Tam bir ay önce Hatay Cilvegözü sınır kapısında gerçekleştirilen eylem sonrası Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Hatay Emniyet Müdürlüğü başarılı bir çalışma yapmıştır. Sürdürülen çalışmalar sonrasında terörist eylemi gerçekleştiren 8 şahıs yapılan operasyonla yakalanmıştır. Operasyonun ne şekilde yapıldığının detaylarını paylaşamam. Buradan İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Filmlere konu olacak operasyonlar gerçekleştirilmiştir."

PKK'nin tutsakları

Bildiğimiz kadarıyla yarın akşam saatlerinde yetişmezse Çarşamba sabahı BDP'den üç milletvekili ve İnsan Hakları Derneği, Mazlumder Genel Başkanı'nın heyette yer aldığı bilinmektedir. Bunun bir propaganda aracı olarak kullanılması için bir program dahilinde arkadaşlarımızı kucaklamış olacağız. 10 görevli alıkonulmuştu, kucaklaşmayı bekliyoruz.

Tutanakları BDP sızdırdı

BDP üzerinden sızdırılmış olduğunu açıkça ifade ettiler. Yarın grup toplantısında olayı detaylı olarak anlatacaklarını ifade etmişlerdi. Tutanak denilen konuşmalar BDP'den bir şekilde gazeteye intikal ettirilmiştir. Ancak biz bunun üzerinde durmadık. Tertip heyetinin bu arkadaşlarımızı alarak Habur üzerinden Türkiye'ye gireceklerdir.