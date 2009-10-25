Arınç: CHP iktidara hazır değil

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Şu anda bir senaryo olsa, AKP 'hükümetten çekiliyorum' dese, 'Sayın Baykal bugün hükümeti kur' dense inanın kaçar, iktidara hazır değil"dedi.

Bülent Arınç, Anavatan Partisi'nden AK Parti'ye geçen Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy beldesi belediye başkanı Dilşat Ulaş ve meclis üyelerine parti rozeti takılması töreninde yaptığı konuşmada, insan ömrünün "belirli ve fani" olduğunu kaydetti.

Arınç, Anavatan Partisini bugün geldiği noktayı eleştirerek, "Partiler de doğuyorlar, büyüyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar. Anavatan Partisi'ni hatırladığım için söylüyorum. 12 Eylül'den sonra halk hareketi olarak doğdu. 83'te tek başına iktidar 87'de tekrar iktidar. Sonra düşüş başladı. Sonra kendini feshedecek noktaya geldi.” Dedi.

“Bugün geldikleri noktadan dolayı onlara acıyorum ve üzülüyorum.” Yorumunda bulunan Arınç, “Rotadan sapınca, yoldan çıkınca halk desteğini kaybedince bir parti yaşayamaz. Majestelerinin iktidarı olmaz. Sizi el bebek gül bebek bir yere oturtabilirler. Ama 'Yürü aslanım' derler yürüyemezsiniz." Dedi.

CHP'nin muhalefet partisi olduğunu anımsatan Arınç, "Son seçimlerde parlamentoya girdi. Sayın Bahçeli'nin karşısına aday çıkacağı söyleniyor. Bu adaylardan bir tanesinin İzmir'de başına gelenleri gazetelerde okudunuz. O kişi MHP tabanına uzak değil ama İzmir'de hayatını zor kurtardı" dedi.

CHP ile ilgili sokaktaki herkesin "Baykal'ın ileriye yönelik olumlu cümle kurmadığını" söylediğini dile getiren Arınç, şöyle konuştu: "Pozitif bir şey yok. 'Kardeşim bu kötü peki sen ne yapacaksın?'. Bunu yapmaya çalışanları niye bu kadar kötülüyorsunuz? Şu anda bir senaryo olsa AK Parti 'Hükümetten çekiliyorum' dese, 'Sayın Baykal bugün hükümeti kur' dense, inanın kaçar, iktidara hazır değil. 'Ne yaparım da ülkeyi daha ileri götürürüm' diye düşüncesi yok. 'Bugün kim iktidar olur' diye sorarsanız, bütün köşe yazarları, anketler 'AK Parti rakipsiz' diyor. Keşke rakibimiz olsa biz ciddi rakiplerle mücadele etmekten mutlu oluruz."

"HÜKÜMET ZORLARIN EN ZORUYLA KARŞI KARŞIYA"

Arınç, hükümetin "zorların en zoruyla" karşı karşıya olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Huzurlu, birlik, bütünlük içinde yaşamak istiyoruz. Kavga olmasın, ayrımcılık olmasın, milyarlarımızı kötü işler için dökmeyelim. Bunu söylemek cesaret ister. AK Parti maval anlatmıyor, 30 yıldır Türkiye'ye göz yaşı döktüren konuda çare bulmak lazım diye acı reçetelerle yola çıkmış bir iktidar var. Bunu birileri istismar ediyor, 'vatan hainliği' diyor ama halk öyle demiyor. Birileri bunun üzerinden kendi partisinin propagandasını yapacağım diye fırsatçılığa gitmemeli. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Bu acı ilacı içersek hastalıktan kurtulacağız.”

