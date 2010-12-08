-ARINÇ: CEZAEVLERİNDE 121 BİN 952 KİŞİ VAR TBMM (A.A) - 08.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 371 cezaevinde, toplam 121 bin 952 kişi bulunduğunu belirterek, bunların 64 bin 35'inin hükümlü, 35 bin 540'ının tutuklu, 21 bin 377'sinin de hükümözlü (Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararı verdiği ve tutuk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu) olduğunu bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, Arınç, ''görevi kötüye kullanma'' suçuna ceza indirimi öngören teklif üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Arınç, muhalefet milletvekillerinin Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener'in basına yansıyan sözleri ile ilgili sorularını da yanıtladı. Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ile siyasette çok eskiden beri arkadaşlıklarının olduğunu ancak aynı kabinede görev yapmadıklarını belirten Arınç, ''Aynı kabinede görev yapmadığımız için bir bilgiye sahip değilim. Şener'in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı izledim. Kabineden neden ayrıldığı konusunda somut bir bilgi vermemiş durumda. Bunun değerlendirmesini arkadaşlarımızın takdirine bırakıyorum'' dedi. Arınç, ''Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve iki başlılık ile ilgili sözleri olduğunu'' anımsatarak, ''Hakimler ve savcılar hakkında eğer tazminat davası açılacaksa bunun ilgili kuruma açılması yönünde bir teklif var. Bunun içeriğini bilmiyorum'' diye konuştu. ''Memurlar siyasetçilerin etkisinde kalarak mı suçları işliyorlar?'' sorusuna Arınç, ''Buna kesinlikle, ne 'evet' ne de 'hayır' diyemem. Bazı kamu görevlileri, ellerinde yetki bulunduranların veya bulundurmayanların etkisinde kalabilirler. Ancak bunu tespit edecek bir veriye sahip değiliz'' yanıt verdi. Bülent Arınç, şu anda cezaevlerinde, TCK'nın ''görevi kötüye kullanma'' başlıklı 257'nci maddesinden hükümlü 20, tutuklu 7, hükümözlü de 4 kişi olmak üzere 31 kişinin bulunduğunu kaydetti. 371 cezaevinde, toplam 121 bin 952 kişinin yattığını belirten Arınç, bunların 64 bin 35'inin hükümlü, 35 bin 540'ının tutuklu, 21 bin 377'sinin de hüküm özlü olduğunu bildirdi. Tutuklu ve hükümözlü sayısının, hükümlü sayısından daha az olduğunu dile getiren Arınç, ''Tutukluluk sürelerinin uzamaması gerektiğini, ben de arkadaşlarımla birlikte her zaman savunuyorum'' dedi. -''MECLİS İÇİNDE DAĞITILMASI ŞIK OLMAZ''- Arınç, TBMM Genel Kurulunda, grup toplantılarında ve kulislerde yasama materyali dışında hiç bir şey dağıtılmaması gerektiğini de belirtti. Geçen dönemlerde, Mecliste sarımsak, bal kabağı, karpuz ve kavun dağıtılmaya çalışıldığını ifade eden Arınç, ''Bu konuda İçtüzük teklifi de verdim. Halk Ekmek'in veya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının göndermiş olabileceği ekmek veya bir başka şeyin Meclis içinde dağıtılmasını şık ve doğru bulmadığımı, yanlışlıklara yol açabileceğini hatırlatmak isterim'' diye konuştu. -ÇOK SAYGISIZ BİR İŞ YAPIYOR- Arınç, ''görevi kötüye kullanma'' suçuna ceza indirimine ilişkin düzenlemeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yararlanacağına yönelik eleştirilere, verdiği cevapta kanunun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgisinin olabileceğini söyledi. Arınç, ''Yani onun yargılandığı veya hüküm giydiği bir dosya vardır. Ne kadardır bilmiyorum'' dedi. Ancak kendilerinin genel bir düzenleme yaptığını ifade eden Arınç, ''TCK'nın 257'nci maddesinden dosyası olanlar bu fıkralara uyduğu takdirde istifade edecektir. Gökçek'in, bu kanun çıkarılmasında bir dahli, fazladan müdahalesi olmuşsa bu müdahalesini herkesin gözünün önünde yapıyorsa telefon konuşmalarıyla veya Meclis Genel Kuruluna gönderdiği bir takım hediyelerle bunu desteklemeye çalışıyorsa çok yanlış bir iş yapıyor, çok saygısız bir iş yapıyor'' diye konuştu. Arınç, düzenlemenin doğru, makul ve yerinde bir düzenleme olduğunu dile getirdi. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da bu düzenlemeden yararlanacağına yönelik değerlendirmeleri ise Arınç, ''Akman, RTÜK üyesidir, pek çok üye de 257'nci maddeden, bir dava dolayısıyla mahkum oldu, bunun içinde CHP kontenjanından seçilen iki kişi de vardır. Sadece Akman'ı ön plana koyarak, üst kurul üyelerinin diğer isimlerini unutmak, saklamak veya dikkatlerden kaçırmak doğru değil. Verilen karar yanlıştır, Yargıtay aşamasındadır'' diye yanıtladı. -''AF ŞİARIMIZDA YOK''- Teklifin yasalaşmasından önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, teklifle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in affedileceğini iddia etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Dürüst olun'' dediğini ifade eden İnce, ''Yolsuzluğun batağına düşmeyin, yetimin hakkına üşüşmeyin, haram lokma bölüşmeyin. Taş da yumurtanın üstüne düşse yumurta da taşın üstüne düşse olan hep yumurtaya oluyor, fakir fukaraya oluyor'' diye konuştu.