Arınç: Çekilmeyi MİT yönetecek, asker de görev verilirse nezaret edecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'nın sınırdışına çekilmesini Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yöneteceğini, emniyetin de müdahil olabileceğini söyledi. Arınç, ''Bir taraf diyor ki yasa çıksın. Hayır yasa çıkmayacak. Çünkü bu Meclis'in işi değil' diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Arınç, sınırdışına çıkışlarla ilgili olarak, ''Şüphesiz MİT yönetecek, emniyet de müdahil olacak. Şüphesiz silahlı kuvvetlerin mensupları da yani Kara Kuvvetleri ve Jandarma olarak kendilerine görev verilirse verilmeyebilir de bu süreçte en azından bu çıkışa nezaret edecekler ama bu, hükümetin işidir. Parlamentoda bunun zemini yoktur ve olmamalıdır'' dedi.



Akil insanlar komisyonu



Başbakan Yardımcısı Arınç, çözüm sürecinde rol alması beklenen 'akil adamlar' konusunda da "Silahlı unsurların yurtdışına çıkarken, silahlarını bırakıp bırakmadıkları, kim gitti, kim kaldı noktasında gözlemci sayılabilecek hiçbir fonksiyonları olmayacak. Sadece düşünce bazında, fikir bazında Türkiye'nin geldiği bu noktada bu çözüm sürecine ihtiyacımız olduğunu pozitif anlamda söyleyebilecek değerli insanların bir çalışması'' değerlendirmesinde bulundu.



'BDP'den gelen isimler olabilir'



''Akil insanların isimleri İmralı ile ortak mı belirlenecek?'' sorusuna Arınç, ''Hayır. İmralı'nın verdiği isimlerle değil ama BDP'den gelen isimler olabilir. CHP'den geldiyse olabilir. MHP'den zannetmiyorum geleceğini ama gazetecilerden bizzat talep edenler var, fikir adamlarından bizzat talep edenler var" yanıtını verdi.



'Oyun oynamıyoruz'



Yeni anayasa çalışmaları konusunda ise Arınç, şunları kaydetti:

"Oyun oynamıyoruz. CHP derse ki 'sıfırdan başlayalım, yeni bir anayasayı birlikte yapalım' üç ay da otururuz dört ay da otururuz. Çünkü daha önümüzde 2015'e kadar bir yasama dönemi var. Ama 'kesinlikle bu işte yokuz' derlerse şu andaki tavırları öyle. Umarım tavırlarını değiştirirler, CHP ile yaparız. MHP'ye de söyleriz. 'Biz de katılalım' derlerse üçlü yaparız. Ama CHP hayır derse MHP'ye gideceğiz. MHP hayır derse BDP'ye gideceğiz.

A planımız şu anda komisyonun sonuca ulaşması. B planı mevcut partilerden biriyle, ikisiyle, üçüyle beraber yeni bir anayasa çalışması, C planı hiçbirisi mümkün olmadı, seçimlerde milletin huzuruna çıkarız.''