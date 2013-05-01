Arınç: Bugünü zehir etmemeleri gerekirdi, kınıyorum

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi program yapmayan Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde çözüm süreciyle ilgili sürpriz bir zirve gerçekleştiriyor. Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay'ın da katıldığı zirvede ayrıca AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da yer aldı. Zirve, saat 15.00'te başladı.



Arınç: Direniş gösterenlerin tavrını kınıyorum



Hürriyet'ten Bülent Çetin'in haberine göre, Arınç toplantı öncesi gazetecilerin 1 Mayıs'la ilgili soruları üzerine ''Türkiye bir hukuk devleti. Daha öncesinde yaşananlar üzücü. Kanunlar belli. Çocuklar bile biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor ki isteyen istediğini yapsın diyor. Demek ki CHP iktidara gelrise isteyen istediğini yapacak. Allah o günlerden korusun. Taksim'de böyle bir toplantı yapılamayacağı belli. İnşaat sebebiyle karar alındı. Buna rağmen direnen gruplar üzücü olaylara neden oldu. Bugünü zehir etmemeleri gerekirdi. Direniş gösterenlerin tavrını kınıyorum'' dedi.