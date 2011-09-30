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Politika

Arınç: Bugün de yüreğimize kan damlattılar  ORHANGAZİ (A.A)

30 Eylül 2011 21:46

-Arınç: Bugün de yüreğimize kan damlattılar  ORHANGAZİ (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler tarafından 2 askerin şehit edilmesiyle ilgili, ''Bu alçakları nefes alışlarıyla takip etmeye çalışıyoruz. İçeriden destek bulamasalar, yardım yataklık yapanlar olmasa, hepsini yakalayacağız'' dedi. Arınç, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İlçe Kadın Kolları Kongresinde, halkın huzuru için çalıştıklarını, ülkenin istikrarı için çaba harcadıklarını söyledi. Halkın birlikteliğini bozmaması, istikrarın zedelenmemesinin önemini vurgulayan Arınç, şöyle konuştu:  ''Güzel işler yapılırken, bugün de yüreğimize kan damlattılar. Akşam Şırnak Beytüşşebap'ta 2 askerimizi şehit ettiler. Allah onlara rahmet etsin. Allah ailesine, milletimize başsağlığı versin. Bu hainler, bu vahşiler, bu alçaklar bazen kızlarımızı şehit ediyor, bazen anne karnında dünyaya gözünü açamayan çocuklarımızı şehit ediyor, bazen erkek evladına kavuşamadan dünyadan ayrılan anneleri şehit ediyor. İnsanlık katilleri bunlar. Bunlarda insanlık, din, iman, ahlak korkusu hiçbir şey yok. Bunların hedefi insan öldürmek.'' Arınç, terörle mücadele ettiklerini, bundan hiç kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Aklınızdan ne geçiyorsa onu yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ama Türkiye 74 milyon. Herkesin başına polis koymak mümkün değil. Bu eylemleri yapıyorlarsa, bu eylem diyelim ki günde 3 tanedir, ama biz 300 tanesini engelliyoruz, 300 tanesine mani oluyoruz, yakalıyoruz. Bunlar çoğu zaman televizyonlarda, gazetelerde konuşulmuyor. Bu alçakları nefes alışlarıyla takip etmeye çalışıyoruz. İçeriden destek bulamasalar, yardım yataklık yapanlar olmasa hepsini yakalayacağız. Ama bazılarına maalesef engel olunamıyor. Allah'ın izniyle bu kadar zor işleri bu ülkede başaran hükümet, terörü de yok edecektir. Bundan emin olunuz. Artık gözyaşları dinecek, inşallah milletimiz huzura ve mutluluğa kavuşacak.''

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