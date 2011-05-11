-ARINÇ: BİZİ KARDEŞ YAPAN MÜSLÜMANLIKTIR BİTLİS (A.A) - 10.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Birbirimizin kardeşiyiz, biz Müslümanız. Bizi kardeş yapan Müslümanlıktır, laiklik değil. Bunun bilincindeyiz. Aynı dinin, aynı peygamberin, aynı inancın çocuklarıyız ve biz birbirimize düşman olamayız" dedi. Seçim gezisi çerçevesinde Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesine gelen Arınç, seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti. Ülkede ideolojik kavga istemediklerini belirten Bakan Arınç, şöyle konuştu: "Biz kimsenin kimseye silahla, zorla, dayatmayla tasarruf etmesini istemiyoruz. Kardeş kavgasını körükleyen sözler ve beyanatlar istemiyoruz. Eğer hepimizin bu devlet ve hükümetten istediği bir şey varsa, bunu yapacak olan AK Parti hükümetidir. Sağınıza solunuza bakın, 'Gönlünüzden geçen bir şeyi kim yapabilir' diye bir sorun. CHP diye sorun yapamaz, MHP diye sorun yapamaz. Bağımsızları destekleyen partiler mi? Yapamaz. Çünkü bugüne kadar yapılanları biz yaptık. Bundan sonra da ne istiyorsanız, yapacak olan tek parti ve iktidar biziz." -"KARDEŞLİĞİ BOZMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK" Bakan Arınç, bağırarak çağırarak, kendinden olmayanları suçlayarak ve başka insanlarmış gibi bakarak, bin yıldan beri bu topraklardaki kardeşliği bozmanın kimseye faydasının olmayacağını ifade etti. "AK Parti hükümeti yapamazsa, AK Parti hükümetini değiştirirsiniz" diyen Arınç, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülke bizim tapulu malımız değil. Milletimiz oy verdikçe varız, oy vermedikçe muhalefette gerekeni yaparız. Demokrasi böyle bir şeydir. Yoksa demokrasi dışı yöntemlerle ülkede kaos çıkarmak, ülkede kardeş kavgasını teşvik etmek, sokaklarda taş ve silah atmak, sokaklarda yangın çıkarmak, 'Bunlar da benim hakkım var, ben bunu alacağım' demek, bugüne kadar mümkün olmadı. Bunları hiçbir devlet hiçbir hükümet kabul edemez. Ama siz kendinizi nasıl tanımlamak istiyorsanız, bunu rahatlıkla söyleyebilmelisiniz." Kişinin etnik kökeni neyi gerektiriyorsa yapması, dilini konuşabilmesi ve yazısını yazabilmesi gerektiğini anlatan Bakan Arınç, bütün bu konularda bugüne kadar yapılanları AK Parti hükümetinin yaptığını söyledi. Devletin, TRT'nin bir kanalından üç yıldan beri Kürtçe ve iki yıldan beridir de Arapça yayın yaptığını anımsatan Arınç, şunları dile getirdi: "Bugün bu bölgede yerel radyo ve televizyonlara Ermenice, Kürtçe ve Kürtçe'nin Sorani, Zazaki, Kırmançi gibi bütün lehçelerinden yayın yapılıyor. Ben bunlardan sorumlu bir bakanım. Hepsine 24 saat yayın izni verdim. Haberlerin mutlaka Türkçe okunması gerekirdi. 2009 yılında yönetmenliği değiştirdim. Bu bölgede Kürtçe yayın yapmak isteyen yerel radyo ve televizyonlara 24 saat aralıksız istedikleri dilde yayın yapması izin verdim. Haberlerin Türkçe okunması mecburiyetini kaldırdım ve 'Reklamlar, Arapça, Kürtçe ve hangi dilde olursa olsun yayınlanabilir' diye karar verdim. 19 televizyona ve radyoya lisansı ben kendi elimle verdim. Geçmişte bu yoktu. Geçmişte bırakın böyle bir şey olmasını, cezaevinde Türkçe bilmeyen birinin annesiyle Kürtçe konuşmasına bile müsaade edilmezdi. Yönetmenliği yırtık attık. Artık herkes ana dilinde konuşabilecek dedik." -"BÖLGE 20 YIL OHAL İLE YÖNETİLDİ" Bölgenin 20 yıl olağanüstü halle yönetildiğini ve vatandaşın bundan çok çektiğini aktaran Bakan Arınç, "Geldik olağanüstünü kaldırdık" dedi. Memlekette vatandaşın daha çok taleplerinin olacağını ve bu taleplerde hakkı olanları yerine getireceklerini bildiren Arınç, "Size inanan, bilen, bizi tanıyan, sizinle iftihar eden insanların hükümette olduğunu ve hükümettin sadece muhalefet tarafından ne kadar eleştirildiğini unutmayın. 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi' dedik. CHP başta olmak üzere, MHP bizi bölücülükle suçluyor, bizi Kürtlere hizmet etmekle suçluyor, taraf tutmakla suçluyor. Bizi ülkeyi parçalamakla suçluyor. Bunların karşısında mücadele edebiliyoruz, çünkü bu topraklarda öteden beri ayrı düşmeyen insanlarız. Birbirimizin kardeşiyiz, biz Müslümanız. Bizi kardeş yapan Müslümanlıktır, laiklik değil. Bunun bilincindeyiz. Aynı dinin, aynı peygamberin, aynı inancın çocuklarıyız ve biz birbirimize düşman olamayız." -"NORŞİN MÜBAREK İNSANLARIN YERİ" Geçen yaz Bitlis'e geldiğini ve Norşin'i ziyaret ettiğini anımsatan Bakan Arınç, Norşin'in mübarek insanların yeri olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Buradan büyük alimler yetişmiştir. Ölenlere Allah rahmet etsin. Sağ olanları da var. Onlar da memleketin manevi komutanlarıdır. Onlar sayesinde Türkiye ayakta duruyor, Bitlis ayakta duruyor. Norşin ayakta duruyor. Bugün bu cennet vatanımızda, güzellikler içinde zengin olmak, daha çok iş bulmak ve herkesin alın teriyle namuslu bir hayat yaşaması hepimizin dileği. Norşin gelişiyor, büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek ve bu kentte yaşayan binlerce insan, daha huzurlu, daha mutlu ve daha refah düzeyi yüksek bir Norşin'de yaşamamın tadına varacak. Biz her zaman size hizmet edeceğiz. Sizlerin duasını ve halkımızın taleplerini başımızın üstünde taşıyacağız. Bundan endişeniz olmasın."