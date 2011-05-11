T24 LogoT24 Logo
Politika

Arınç: Bizi kardeş yapan laiklik değil müslümanlık

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde halka seslendi, ülkede barış ve kardeşlik istediklerini söyledi.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde halka seslendi, ülkede barış ve kardeşlik istediklerini söyledi.

Arınç, “Bizim isteğimiz, memleketimizde kavga olmasın. Biz ülkede ideoloji kavgası istemiyoruz. Bizi kardeş yapan müslümanlıktır, laiklik değil” dedi. Arınç’ın, konuşmasında Güroymak’tan bahsederken, buranın eski adı olan ’Norşin’i kullanması dikkat çekti. Milliyet gazetesinde yeralan haber şöyle: 

Arınç, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeleriyle ilgili olarak da, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir” dedikten sonra demokrasinin unsurları içerisinde bu tür statükonun veya dogmatizme gidişin olmaması gerektiğini söyledi. “Benim İstiklal Marşı’ndan, bayraktan bir şikayetim yok” diyen Arınç, kişisel olarak, bunların içerisinde anayasada korunması gereken hususun sadece cumhuriyet ile ilgili olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Arınç, “Cumhuriyet değiştirilemez veya cumhuriyetin şekli değiştirilemez, rejim cumhuriyet olmaktan çıkartılamaz, bunu yazabiliriz ama bunların dışındaki bütün konularda ‘değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün” dedi. 

Önceki akşam, Ak Parti Genel Merkezi’nde bazı yerel televizyon kanalı temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Arınç, bir soru üzerine yeni anayasanın daha az maddeli olacağını ifade ederek, devlet odaklı değil insan odaklı bir anayasa hazırlayacaklarını söyledi. Arınç, bu sayede temel hakların daha çok ortaya konulacağını, bireylerin devlet karşısındaki gücünün veya korunmasının sağlayacağını dile getirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24