Arınç: Bizi kardeş yapan laiklik değil müslümanlık

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde halka seslendi, ülkede barış ve kardeşlik istediklerini söyledi.



Arınç, “Bizim isteğimiz, memleketimizde kavga olmasın. Biz ülkede ideoloji kavgası istemiyoruz. Bizi kardeş yapan müslümanlıktır, laiklik değil” dedi. Arınç’ın, konuşmasında Güroymak’tan bahsederken, buranın eski adı olan ’Norşin’i kullanması dikkat çekti. Milliyet gazetesinde yeralan haber şöyle:



Arınç, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeleriyle ilgili olarak da, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir” dedikten sonra demokrasinin unsurları içerisinde bu tür statükonun veya dogmatizme gidişin olmaması gerektiğini söyledi. “Benim İstiklal Marşı’ndan, bayraktan bir şikayetim yok” diyen Arınç, kişisel olarak, bunların içerisinde anayasada korunması gereken hususun sadece cumhuriyet ile ilgili olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Arınç, “Cumhuriyet değiştirilemez veya cumhuriyetin şekli değiştirilemez, rejim cumhuriyet olmaktan çıkartılamaz, bunu yazabiliriz ama bunların dışındaki bütün konularda ‘değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün” dedi.



Önceki akşam, Ak Parti Genel Merkezi’nde bazı yerel televizyon kanalı temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Arınç, bir soru üzerine yeni anayasanın daha az maddeli olacağını ifade ederek, devlet odaklı değil insan odaklı bir anayasa hazırlayacaklarını söyledi. Arınç, bu sayede temel hakların daha çok ortaya konulacağını, bireylerin devlet karşısındaki gücünün veya korunmasının sağlayacağını dile getirdi.





