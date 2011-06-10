Arınç: Bir insana 'beyinsiz' demek beyinsizliğin ta kendisi

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "CHP’nin Bursa mitinginde, bir kendini bilmez eline bir pankart yazdı, o insanların içinde astı onu. ’AK Parti’ye oy vermeyeceğim, çünkü ben beyinsiz değilim’ diye yazmış. Tercihini AK Parti’den yana yapmış olan bir insana ’beyinsiz’ demek aslında beyinsizliğin ta kendisi" dedi. Arınç, "CHP, AK Parti’nin alacağı oyların üçte birini alsa, kendini başarılı görsün" dedi.



Başbakan Yardımcısı Arınç, Üçevler, Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde düzenlenen nokta mitinglerinde yaptığı konuşmada, AKP’nin 8,5 yıldır iktidar olduğunu anımsatarak, topla tüfekle de yıkılmadıklarını, Allah’tan başka hiçkimseden korkmadıklarını söyledi.

AKP’nin Allah’ın izniyle tekrar iktidara geleceğini, diğer partilerin seçmenlerinin yüzde 80’inin de AKP’nin iktidar olacağını söylediklerini ifade eden Arınç, "Ama iki şeyde tereddütleri var. O iki şey çok önemli. Diyorlar ki ’Acaba 340-350 milletvekiliyle mi gelecekler, yoksa Allah muhafaza 400 ile mi gelecekler? Evet 400’den korkuyorlar da 350’ye razılar. Eh ona biz de razıyız" diye konuştu.

AKP’den başka iktidara geleceğine inanılan başka parti olmadığını belirten Arınç, şunları kaydetti:

"Bay Kemal zaman zaman ’Biz de geleceğiz, şunu vereceğim, bunu satacağım filan’ diyor, ama millet kulak asmıyor. Neden? Çünkü gören göze başka bir şey hacet değil. Herkes bu partide nasıl bir genel başkan değişikliği olduğunu, içlerinde nasıl kavgalar ettiklerini, birbirlerini ezmek için nasıl fırsat kolladıklarını çok iyi biliyor. Bay Kemal’in en büyük endişesi, oyu artmaz da belli bir noktada kalırsa, parti içinde kalıcı olamayacak. ’Beni lime lime ederler bunlar. Dolayısıyla ben oyumu artırayım da iktidar bir tarafa dursun hiç olmazsa şu Baykal’ların, Önder Sav’ların tasallutundan kurtulayım’ diye dua ediyor. Dünyada her şeyi vadetmekle her şeyi bir tarafa koymakla herkesin oyunu alacağını zannediyor. O kadar boş vaatlerle o kadar gerçekçi olmayan sözlerle herşeyi asıp savuruyor ki insanlar esasen bu sözlerine bakarak ’bundan devlet adamı olmaz, buna hükümet teslim edilmez, bunda iktidar sorumluluğu yok’ diye inanıyor ve ona oy verme konusunda hiçbir zaman istekli olmuyor."



"Benim beynim var"

Başka partilere hakaret etmenin akıllarının ucundan geçmeyeceğini, ancak Bursa’da kendilerine çok ayıp bir şey yapıldığını kaydeden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle devam etti:

"CHP’nin Bursa mitinginde, bir kendini bilmez eline bir pankart yazdı, o insanların içinde astı onu. ’AK Parti’ye oy vermeyeceğim, çünkü ben beyinsiz değilim’ diye yazmış. Evet, bu zavallı adam, bu beyinsiz adam, kendi hatasıdır diyeceksiniz. Olur, 10 bin kişi içinde birisi böyle saçma sapan bir şeyi yazabilir. Ama ben şimdi kendimi Bay Kemal’in yerine görüyorum, şurada çok yaramaz bir pankart gördüm, ne yapmam lazım? Çünkü burada ne diyor? ’Ben AK Parti’ye oy vermeyeceğim, çünkü ben beyinsiz değilim’ diyor. Bunu tersine çevirirseniz, ’Benim beynim var, ben CHP’ye oy vereceğim, ben beyinsiz değilim AK Parti’ye oy vermeyeceğim’. Demek ki beyinsizler AK Parti’ye oy veriyor anlamı çıkıyor. Türkçesi olan bir insan bunu bilir. Ben onu eğer AK Parti’de böyle bir pankart olsaydı, ’Derhal onu kaldırın, o sersem adamın elinden onu alın onu parçalayın’ derdim. Çünkü CHP’ye oy veren bir insana benim ’beyinsiz’ deme hakkım yok. Tercihi CHP’den, MHP’den yana yapmışsa ben ona saygı duyacağım. AK Parti’ne yana yapmış olan Bir insana ’beyinsiz’ demek aslında beyinsizliğin ta kendisi ama keşke onu o adam yapıp, ayıbı ona ait olsaydı. Oysa bay Kemal buradan onu okuyor tek tek heceliyor, ’ha ha ha hi hi hi’ diye gülüyor ve ondan sonra da ’Evet beyinsizler ancak AK Parti’ye oy verir’ diye sözler ve davranışlar sergiliyor. Arkadaşlar bu çok çirkindir."



"Beyinsiz demek gaflettir, hıyanettir"

AKP’nin son seçimde 17 milyon oy almış bir parti olduğunu bildiren Arınç, şöyle konuştu:

"Bu partiye bu verilen oylar ’beyinsizler tarafından verilmiştir’ diyen o beyinsiz adam bilsin ki AK Parti’yi destekleyenlere o böyle hakaret ediyor.



Bazı gazetelerdeki köşe yazarları da AK Parti’ye oy verenleri ’Göbeğini kaşıyan adam veya bidon kafalı adam’ diye ayıplıyor ve suçluyor. Asıl sizsiniz. Bunu yazanlar, bunu savunanlar, bu çirkinliklere alet olanlar bilsin ki 72 milyonun içinden herhangi bir kimseye, ’beyinsiz’ demek gaflettir, hıyanettir. Bunu hiçkimse yapmaz ve yapmamalı. O yüzden CHP’nin halka bakışıyla bizim halka bakışımız farklıdır..."

Bülent Arınç, bu ülkede çete ve mafyayla mücadele eden ve bu mücadelede tek başına başarılı olanın AK parti dönemi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Emin olun ki CHP kendisini tamamen yenilemedikçe, programını, sözlerini, davranışlarını, milletten yana koymadıkça, milletin değerlerine sahip çıkmadıkça hiçbir seçimde iktidara gelemeyecektir. CHP, AK Parti’nin alacağı oyların üçte birini alsa, kendini başarılı görsün. MHP’nin bir iktidar olma iddiası yok. Kendi içlerindeki meseleleri çok iyi biliyorsunuz..."



