-Arınç: Bayramlar övünç kaynağımız ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yönelik genelgeyle ilgili, ''Bir yanlış anlama varsa bunu Sayın Milli Eğitim Bakanımız en kısa zamanda kamuoyuna açıklayacaktır'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, ''Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelgeyle başlayan bir tartışma var 19 mayıs ile ilgili olarak muhalefetten tepkiler var, art niyetli bir uygulama olarak yorumlanıyor. Siz bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu noktada Çankaya'dan açıklama geldi, diğer resmi bayramlarda da böyle değişiklikler öngörülebilir mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamanın yanında biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımızın da ilgili bakanların da konuşmalarıyla gündeme taşındı. Bu konu üzerinde Milli Eğitim Bakanımız Bakanlar Kuruluna bilgi sundu. Bakanlarımızın da katkıları oldu. En azından yaptığı açıklamalar gerçektir. Bu bayramların kutlanmaması değil, bu bayramlar bizim övünç kaynağımızdır. Bunların mutlaka, sevinçle, coşku ile büyük bir katılımla kutlanması gerekir. Elbette bazı öneriler ve teklifler olmuştur. Bu öneriler ve teklifler bu bayramları yok sayan değil, bu bayramları daha çok öğrencinin, daha çok halkın en üst düzeyde katılımıyla yapılabilecek bir normal şekline ulaştırma çabasıdır. Ancak bugünkü görüşmeler sonunda Milli Eğitim Bakanımızın bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapması düşünülüyor." -Uludere olayı- Uludere'de meydana gelen olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ödenecek tazminatın miktarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Başbakan Yardımcısı Arınç, şu bilgileri verdi: ''Zaten sürekli gündemimizde var. Tazminat konusunda daha önce yapılan açıklamada bendeniz de en kısa sürede bunun kanunlar çerçevesinde hak sahiplerine verileceğini ifade etmiştim. Tabii yine bunun üzerine birtakım spekülasyonlar yapıldı. Olayın insani boyutuna değil, olayın ideolojik boyutuna vurgu yapan birtakım eleştirmeler oldu. Kim ne derse desin bu konuda bir kanun var. Bu kanun uygulaması içinde ölenlerin belki birinci derecede yakınlarını kendileriyle görüşerek bu tazminat taktim edilecektir. Ancak şunu unutmayalım; geçmişte de buna benzer olaylar olmuştur. Eğer kanundaki limitlere bağlı kalınsa, bunun bir de AİHM boyutu veya adli yargıda bunun daha üstünde bir tazminat isteme talepleri de olabilir. Dolayısıyla geçmişte buna benzer olaylarda mahkemelerin takdir ettiği tazminat tutarları da dikkate alınarak miktar belirlenecektir. Yani kanundaki limitin herhalde altında olmayacak ama mahkeme kararları dikkate alınarak bu konuda bir tazminat belirlemesine gidilecektir. Olayla Sayın Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay bizzat ilgilenmektedir, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarımızla koordineli bir biçimde...'' -3. yargı paketi- Arınç, bir soru üzerine ''3. yargı paketinin de gündeme geldiğini'' belirterek, şunları söyledi: ''Geldi. Çarşamba günü Adalet Bakanımız bunun takdimini yapacak. Ancak Meclis gündemini de biliyoruz siz de biliyorsunuzdur. Bizim parlamento ilişkilerinden sorumlu bir de Başbakan Yardımcımız var. Dolayısıyla parlamentoda bu hafta, önümüzdeki hafta neler konuşulacağı konusunda grup başkanvekillerinden aldığımız bilgiler de değerlendiriliyor. Yarın bildiğiniz gibi denetim günüdür. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız, bir saat süreyle soruları cevaplandıracak. Sanıyorum ki merhum Denktaş'ın vefatı dolayısıyla gruplar adına konuşmalar yapılabilir ben hükümet adına bir konuşma yapmak üzere hazırlık yapıyorum. Adalet Bakanlığının sevk ettiği tasarı ondan sonraki haftada ama önce komisyonda görüşmek üzere, doğrusu komisyon gündeminden haberim yok. Komisyondan görüşüldükten sonra da Genel Kurula ivedilikle gelecektir."