-ARINÇ: BASIN DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİNDE VAZGEÇİLMEZ ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basının, demokrasinin gelişip güçlenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirterek, çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla işlerlik kazanmasının, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkün olduğunu ifade etti. Arınç, ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ''Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en önemli ve etkili mesleklerinin başında gelmektedir.'' Kamu görevi yapan gazetecilerin, büyük birikim, özveri ve emek isteyen bir mesleğin icracısı konumunda olduklarının altını çizen Arınç, şöyle devam etti: ''Bu nedenle gazetecilik mesleğini yapanların ekonomik, sosyal ve mesleki konularda çağın gerektirdiği geniş imkanlara sahip olmaları gerekmektedir. Bir ülkede fikir özgürlüğünün işlerlik kazanması, farklı görüşlerin ifade edilebilecek kanallar bulması, ancak gazetecilerin konumunun iyileştirilmesiyle mümkün olabilir. Bilindiği gibi ülkemizde gazetecilerin özlük haklarının iyileşmesi çabaları 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile yeni bir döneme girmiştir. 50 yıl önce gerçekleştirilen bu yasal düzenleme basın tarihimiz açısından önemli bir aşamadır. Fakat çok hızlı bir gelişme gösteren medya sektörü, yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır.'' Hükümetlerince bu kapsamda yürütülen çalışmaların, basın mensuplarının daha uygun koşullarda mesleklerini icra etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu ifade eden Arınç, mesajını şöyle tamamladı: ''Örneğin, 2004'te TBMM'de kabul edilen 5187 sayılı Basın Kanunu, bugüne kadarki en özgürlükçü basın kanunudur. Yeni RTÜK Kanunu'yla da çağdaş medyanın hukuki altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra hükümetimizce, ilgili kurumlar vasıtasıyla yerel ve yaygın medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı çeşitli tedbirler alınmaktadır. Basın kartının işlevselliğinin artırılması çalışmaları, mesleki eğitim programları, özendirme yarışmaları gibi etkinliklerle gazetecilik mesleğinin prestijinin ve kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da görülecek ihtiyaçlara paralel olarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarı ve esenlikler dilerim.''