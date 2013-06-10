Arınç: Başbakanımız Gezi Parkı için çarşamba günü bir grupla görüşecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Gezi Parkı direnişiyle ilgili olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir grupla görüşme yapacağını açıkladı. Arınç, Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası için idari yargının yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, hükümetin bu karara uyacağını daha önce Taksim Platformu temsilcilerine söylediğini vurguladı. “Türkiye’de artık yasadışı eylemlere kesinlikle izin verilmeyecek ve bunlara karşı gerekenler yapılacaktır” diyen Arınç, hafta sonuna kadar huzurun sağlanacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Türkiye'ye yayılan Gezi Parkı protestoları için açıklamalar yaptı. Arınç'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

“Hükümet olarak Gezi Parkı’ndaki olaylarla ilgili bir müzakere açtık. Alınması gereken tedbirler Sayın Başbakanımız tarafından ilgili arkadaşlarımıza iletildi. Bildiğiniz gibi hafta sonu Anrkara ve İstanbul'da legal mitingler yapılacaktır. Bu mitinglerde de Sayın Başbakanımız bu olaylar başladığından bu yana geçirdiği safahatı anlatacaktır.

Biliyorsunuz, Taksim’de ve Kızılay’da gruplar zaman zaman toplanmakta. Birtakım aşırı gruplar ve illegal örgütler de bu toplantıları bahane ederek çevreye zarar vermektedir. Sadece bankamatiklerden, banklardan söz etmiyorum. Ambulanslardan tutunuz, polisimizin kullandığı araçlara ve özel araçlara kadar, özel işyerlerine kadar büyük bir tahribat gözlenmektedir. Giderek azalmaktadır, ama bu sürede can kaybı ve yaralananlar olmuştur. Türkiye bunu yaşamamalıydı. Olaylara neden olan gerçek sebebi az çok biliyoruz. Güçlü hükümetimiz bunu tek tek tespit etmiştir.

Türkiye’de artık yasadışı eylemlere kesinlikle izin verilmeyecek ve bunlara karşı gerekenler yapılacaktır. Eğer konu insan hakları, çevre duyarlılığı ve demokrasi ise bunları muhataplarıyla konuşmayı gerçekten isteriz. Sayın Başbakanımız bazı gruplara sanırım çarşamba günü için randevu verdi. Onlara işin gerçeği anlatacaktır, kendilerini dinleyecektir. Halkımızın huzur ve güvenlik içinde olması için gereken mücadeleyi sürdüreceğiz.”

'Talepte bulunan gruba randevu verildi'

Arınç, bu açıklamadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken de şunları söyledi:

“Başbakan kimlerle görüşecek bilmiyorum. Ama bir grubun talepte bulunduğunu ve Başbakan'ın onlarla görüşeceğini biliyorum.

Taksim Gezi Parkı Platformu adıyla beni ziyaret eden grubun açıklamalarını dinlediniz. Kendilerine bu ismi vermiş bir grup benden randevu istemiş, ben de verdim. Taksim Gezi Parkı konusunda ne düşündüklerini sordum, bana bazı bilgiler verdiler. Ben kendilerine ne yapıp ne yapamayacağımızı açıkça söyledim.

Zaten proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğine ve 4 tane de ayrı açılmış ama henüz karar verilmemiş dava olduğuna göre, yürütmeyi durdurma kararına uyacağımızı bildirdiğimize göre ilgili tüm paydaşlar bu konu üzerinde görüşebilirler. Onlar mutlaka şu olsun bu olmasın noktasındaydılar. Bu konuda bizden bir karar beklemeyin. Bu konuyu yeni baştan görüşebiliriz ama diğer talepler politik taleplerdir. Patrona Halil isyanı’nda kelle ister gibi şunlar görevden alınsın, gözaltındakiler bırakılsın gibi bir anlayış AK Parti iktidarında kesinlikle olamaz. Polisimizi öldürenler de, ambulansları, belediye otobüslerini tahrip edenler de bu serbest bırakılacaklar arasında mı?

Türkiye Cumhuriyeti bir kabile, aşiret devleti değil, hukuk devleti. Herkes yaptığının karşılığını görür. Şunları yaparsanız iyi olur, yapmazsanız ortalığı yakar yıkarız anlayışı doğru bir anlayış değil. Bunların Taksim’deki duyarlılığı ne kadar temsil ettiği de tartışmalı. Bizi arayanlar bu görüşlerin kendi taleplerini yansıtmadığını söyledi. Taksim konusunda duyarlı olmak bizi ziyarete gelenlerle sınırlı değil.”

'Dış bağlantıda somut delil var'

Arınç, esnafın gördüğü zararla ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine, “Şüphesiz bu talepleri hükümetimiz görüşecek ve karara bağlanacaktır. Sanırım kendilerine en kısa sürede müjdeyi vereceğiz” dedi.

Olaylarda dış bağlantı olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine de Arınç, şunları söyledi:

“Somut deliller var, bir tane de değil. Yargı sürecindeyiz. Olayın iç ve dış boyutları üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Bu olaylar bir merkezden planlanıyormuş gibi ve içeriden de olayları olduğundan daha büyük gösterme noktasında çalışmalar var. Olayın istihbarat boyutu sizlerle paylaşılmayabilir, ama gerekenler en kısa sürede yapılacaktır.”