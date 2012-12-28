Arınç: Perinçek ODTÜ'ye gelseydi alkışlarla karşılarlardı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Doğu Perinçek bugün dışarıda olsaydı, ODTÜ’ye gelseydi, onu alkışlarla karşılarlar, belli bir yere oturturlardı" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Kanal D'de yayınlanan 32. Gün programında Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı.

Birand’ın, "Başbakan’dan korkuyor musunuz?" sorusu üzerine Arınç, "Bugün Başbakan Yardımcısıyım ve ona hürmette kusur etmem, ona itaat ederim, onun söylediklerinin dışına çıkmam" dedi. ODTÜ olaylarına da değinen Arınç, olaylara karışan öğrencilerin ODTÜ’yü karıştırmak için oraya geldiklerini savunurken, Birand’ın ODTÜ’deki muhalif tavrı hatırlatması üzerine, "Doğu Perinçek bugün dışarıda olsaydı, ODTÜ’ye gelseydi, onu alkışlarla karşılarlar, belli bir yere oturturlardı. Yalçın Küçük’e karşı hiçbirinin tepki göstereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

'Göktürk uydusunun fırlatılması benim için önemli'

Kanal D’de yayınlanan 32. Gün programına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuk oldu. Arınç, Mehmet Ali Birand’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2012 yılını değerlendiren Arınç, Göktürk2 uydusunun fırlatılmasının çok önemli olduğu belirtirken, "Göktürk uydusunun atılması benim için önemli. Dün MGK toplantısında sayın Genelkurmay Başkanım ilk gönderilen şeyleri gösterdi, çok hoşumuza gitti. Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağını çekmiş göndermiş" diye konuştu.

'Üniversiteye yönetimi çağırmadıkça polis gelemez'

ODTÜ olaylarının hatırlatılması üzerine Arınç, olaylara karışan öğrencilerin ODTÜ’yü karıştırmak için geldiğini savunurken, "Demir leblebilerle misket atmaya kalkarsanız, varillerle birşeyleri yakmaya çalışırsanız, özellikle yüzlerinizi gözlerinizi bağlayarak, molotof, yanıcı maddelerle hücum ederseniz, oraya polis mutlaka gelir. Bu 3 bin 500 rakamı nereden çıktı bilmiyorum. 700 polis vardı orada. Üniversite yönetimi davet etmedikçe polis gelemiyor.

Öğrencilerin isimleriyle profilleriyle birlikte, ODTÜ’den 3 kişi varsa, 2 tanesi başka bir yerden. Bunlar orayı karıştırmak için gelmişler" dedi.

'Perinçek ODTÜ'ye gelseydi alkışlarla karşılarlardı'

Birand’ın, "ODTÜ’lülerin, protesto etmedikleri kimse yoktur" sözleri üzerine Arınç, "Etmedikleri vardır, çok sevdikleri beğendikleri insanlar olur. Doğu Perinçek bugün dışarıda olsaydı, ODTÜ’ye gelseydi, onu alkışlarla karşılarlar, belli bir yere oturturlardı. Yalçın Küçük’e karşı hiçbirinin tepki göstereceğini düşünmüyorum" dedi.

'Başbakan'a hürmette kusur etmem'

Bazen Başbakan Erdoğan’la fikir ayrılığına düştüklerinde Arınç’ın geri adım attığını hatırlatan Mehmet Ali Birand’ın "Başbakan’dan korkuyor musunuz?" sorusu üzerine Bülent Arınç, "O, benim için bugün genel başkanım ve Başbakanım. Ben Meclis başkanıydım, bugünün Başbakan’ı, Başbakandı. Yani ben ondan bir adım öndeydim. Ama bugün Başbakan Yardımcısıyım ve ona hürmette kusur etmem, ona itaat ederim, onun söylediklerinin dışına çıkmam" dedi.

'Gözyaşından mahrum olan insanlara acırım'

Zaman zaman gözyaşı dökmesiyle ilgili eleştirileri değerlendiren Arınç, "Gözyaşı dökmek bir nimettir. Ben gözyaşından mahrum olan insanlara acırım. Çünkü insanda merhamet duygusu olmalı, duygulanabilmeli" diye konuştu.

'MHP’lilerin Elçi'nin cenazesine gelmemesi yanlış'

Önceki gün hayatını kaybeden ve dünkü TBMM’deki törenin ardından bugün Cizre’de son yolculuğuna uğurlanan KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır milletvekili Şerafettin Elçi’nin cenazesine gelmeyen MHP’lileri eleştiren Arınç, "Çok yanlış, bu kadar kötü bişey olabilir mi? Mutlaka gelmeliydi. Bir başsağlığı dilemek için cenazede buluşmak için bizim ne farkımız olabilir. Ben koşa koşa gittim. Keşke Cizre’ye de gidebilseydim" dedi.