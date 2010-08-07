-ARINÇ: ARTIK TÜRKİYE YENİ BİR TÜRKİYE KARABÜK (A.A) - 07.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin artık yeni bir Türkiye olduğunu belirterek, ''Eskiden canları sıkılırdı, 'Bu hükümet gitsin'... 'Baş üstüne', şapkasını ya alıp giderdi ya da alamadan giderdi. Eskiden canları sıkılırdı, şöyle kaş çatmalar; bir bakarsınız borsa dibe vururdu, bir bakarsınız küçücük kitapçığı fırlattığınız zaman hükümetler düşerdi. Bir başka kişi de 'Bunlar gitsin, bunlar rejim düşmanı laiklik düşmanı, bunların yerine bizimkiler gelsin' diye emir buyururdu. Ona göre muhtıralar, cuntalar, darbeler... Geçti Bor'un pazarı'' dedi. Arınç, Karabük'ün Yenişehir Mahallesi'ndeki Gözde Aile Çay Bahçesi'nde anayasa referandumuna yönelik düzenlenen toplantıda, kürsüden vatandaşlara hitaben konuşma yaptığı sırada, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda yetki mücadelesi veren Türk Metal Sendikası üyesi bazı işçilerin pankart açmasına sivil polislerin engel olduğunu gördü. Sendika üyesi bazı işçilerin kendisine bir şey söylemek istediğini belirten Arınç, ''Bana bu haber geldi. Bir şeye mani olmaya çalışmanın anlamı yok. Arkadaşlar sesini duyurmaya çalışıyorlar. Toplantı bittikten sonra akşam benimle görüşmek istiyorlarsa 'buyursunlar görüşelim' dedim'' diye konuştu. Arınç, sendika üyelerine seslenerek, ''Bu talebi kabul ettiyseniz ayrıca gösteri yapmaya gerek yok. Bu toplantıyı sabote etmek isteyenler olabilir, araya sızmış birkaç insan rahatsızlık çıkartmak isteyebilir. Maksadınız üzüm yemekse akşam görüşeceğiz, maksadınız bağcıyı dövmekse buna izin vermeyiz'' ifadelerini kullandı. Sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu belirten Arınç, anayasa değişikliğinin sendikal hakları daha da güçlendireceğini kaydetti. Arınç, 40 yıldır siyasetle ilgilendiğini, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenci iken Milli Nizam Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını belirterek, şöyle konuştu: ''Milli Selamet'te il başkanlığı yaptım. Refah'ta milletvekili, Fazilet'te grup başkanvekili oldum. Talihsizlik, benim içinde olduğum partilerin hepsi kapatıldı, sonunda 'Kapatılmayan parti bulalım' dedik ve AK Parti'yi kurduk. Kapatılan partilerden dolayı alnımız açık, başımız diktir. Hiçbir zaman yanlışa düşmedik, çalıştık ve dürüst kaldık. Bizim partilerimiz hırsızlıktan, yolsuzluktan, soygunculuktan ve çete kurmaktan değil, o zamanlar çok meşhur olan 'Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmaktan' kapatıldı. Sonra devir değişti, 369 kişi ile tek başımıza iktidar olduk. Nereden akıllarına geldi ise yine partim hakkında kapatma davası açtılar. Savunmalarımızı yaptık, hamdolsun. Türkiye'nin demokratikleştiği, Türkiye'nin özgürleştiği, hukuk ve demokratik standartlarının eskisi gibi olmadığı ve birey odaklı cumhuriyet haline geldiği görüldü ki AK Parti'yi kapatamadılar.'' Türkiye'nin artık değiştiği ve eskisi gibi olmadığını vurgulayan Bülent Arınç, şunları kaydetti: ''Türkiye; insanı, demokrasisi, bürokrasisi ve özgürlükleri ile artık kendi hakkını rahatlıkla koruyabildiği, insanların din, vicdan, fikir ve inanç özgürlüklerinin, geçmişten çok daha olumlu hale geldiği Türkiye... Artık kafasına eseni, dediğini yapma çoktan geçti. Biz sizden aldığımız yetkiyi, sizin adınıza kullandık. Bunu beğenmeyenler, itiraz edenler olabilir. Ama biz hötlere, zötlere bakmadık, korkmadık, kaşımızı bile indirmedik. Demokrasi dediğin şey sandıkla gelmek, sandıkla gitmektir. Korkuyla gelmek korkuyla gitmek değildir. Şimdi Türkiye böyle oldu.''