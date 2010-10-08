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Arınç: Anayasa'da türbanı öngören bir yaptırım yok

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan türban yasağı açıklaması.

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK'te katıldığı tanıtım toplantısında üniversitelerdeki türban yasağını eleştirerek, 'Anayasa'da ve kanunda bunu düzenleyen hiçbir madde bulamazsınız' diye konuştu.

İşte Arınç'ın açıklamaları:

Yıllardır aynı şeyleri söylüyorum. Başörtüsü eğitim özgürlüğüne engel olmamalı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini olumlu buluyorum. Demokratik devletlerde özgürlükler tamamen serbesttir.

Bir şey yasak ise hukuk normlarında gösterilmesi lazımdır. Hukuk kurallarında gösterilmesi gerekmektedir. Anayasa'da kadını kıyafetini öngören bir yaptırım yoktur.

Hiçbir kanunda bunun düzenleyen bir madde bulamazsanız. Türbanla ilgili 1998'e kadar üniversitelerimizde kıyafetler ilgili bir yasaklama yoktu. Herhangi bir yasak yoktu.

98'den sonra YÖK başkanı yazı yazmıştır. Üniversitede kıyafeti yasaklayan YÖK'ün aldığı karardır. Anayasa'da ve kanunda bir talimat yok. Sadece bir yazıyla böyle bir yasak getirildi.

Ak Parti ve MHP yasak için Anayasa değiştirdi ama CHP bunu yargıya götürdü. Refah Partisi, Fazilet partisi başörtüsü yasağına karşı geldiği için kapanmıştır. Ak Parti'nin başörtüsüne karşı gelmesi suçlama sayılmıştır. Ama başka partiler için suçlama sayılmamıştır. Eski zihniyet şimdi olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında başsavcıyı harekete geçmeye davet ederlerdi. Ama Türkiye değişiyor.

Kılıçdaroğlu partisinden tepki görebilir ama yaptığı doğrudur. Kılıçdaroğlu'nun güç durumunu anlıyorum. İyi günler göreceğiz dediğim zaman "bu adam ne demek istiyor" diye kulaklarını dikmişlerdi.


BDP'nin dizi itirazı

Bu önemli bir konu. Bir parti başkanı böyle ciddi bir iddiada bulunuyorsa gereğini yaparız. RTÜK'e yazı bildirildi mi diye sordum. Sanırım sadece gazetecilere açıklama yapmış. RTÜK'e gelen bir şikâyet yok.


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