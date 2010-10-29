-ARINÇ: ANADOLUDAKİ SESİMİZ YEREL MEDYA ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu'ya gittiklerinde seslerini ancak yerel televizyonlarla duyurma imkanına sahip olduklarını belirterek, yerel televizyonları güçlendirmek istediklerini bunun yolunun da TRT 5 Anadolu kanalını açmaktan geçtiğini söyledi. İllerin ve bölgelerin kendi yerellerinde yaşattığı değerleri, gelenek ve kültürleri Türkiye ile buluşturacak televizyon kanalı ''TRT Anadolu'' yayın hayatına başladı. TRT'nin, Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği (YBTB) ile işbirliği yaparak yayın hayatına kazandırdığı TRT Anadolu için TRT Arı Stüdyosu'nda tören düzenlendi. TRT 5 Anadolu kanalının açılışında konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Kanunu'nun yenilenmesinin ardından TRT'nin büyük bir dinamizm kazandığını belirterek, 2008 yılından bu yana TRT'nin resmi açılışı yapılan 13 televizyona ulaştığını, bu televizyonların içerik ve izlenme bakımından büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. TRT'nin yakaladığı dinamizmin herkes tarafından takdir edildiğini ifade eden Arınç, ''Anayasa'nın bize yüklediği kamusal yayıncılık açısından vicdan sahibi insanlar, TRT'nin geçmişteki ataletten kurtulduğunu, birilerinin çiftliği haline geldiği günlerden uzaklaştığını, sadece Türkiye'ye değil milyonlarca insana ulaştığını görüp haklı olarak tebrik ediyorlar'' dedi. TRT'nin belli bir kesim tarafından sürekli olarak menfi ve olumsuz gözle takip edildiğini kaydeden Arınç, şöyle konuştu: ''TRT çok önemli işler başarıyor. Türkiye'de belli bir kesim TRT ne yaparsa yapsın menfi ve olumsuz gözle meselelere bakıyor. Sözlü ve yazılı soru önergelerinin sahipleri aynı kişilerdir, aynı kalemden çıkmış şeyleri bize soruyorlar. Eleştirecek bir şey bulmaya gayret ediyorlar. Sayın Genel Müdür de biz de sabırlarımızın taştığını görüyoruz. Biz doğru yoldayız, iyi işler yapıyoruz. Milletimize, memleketimize güzel bir hizmetin içindeyiz. Bugün TRT'yi izlemeyin diye propaganda yapanlar yakın bir zamanda TRT'nin gerçek ve düzgün izleyicileri olacaklardır. Halkımıza yapabileceğimiz, Anayasal görevimizi büyük bir dikkatle yerine getiriyoruz. Ne kadar muhteşem başarıdır ki Türkiye'deki yüzlerce yerel televizyonla işbirliği yapıyoruz. Anadolu'ya gittiğimiz zaman sesimizi ancak yerel televizyonlarda duyurma imkanımız oluyor onun için yerel medyaya şükran borcumuz var. Yerel televizyonları güçlendirmenin yolu böyle bir kanalı Türkiye'ye tahsis etmekten geçiyordu. Biz bunu yaptık.'' TRT Anadolu ile ''Bir ekrandan yüzlerce ekrana kavuşmanın ve yüzlerce ekrandan bir ekran olarak Türkiye'ye hitap etmenin mümkün olacağını'' belirten Arınç, yerel medyayı güçlendirmek için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün çalışmalar yaptığını, yerel medyaya yönelik olarak bölgesel eğitim seminerlerinin düzenlendiğini anlattı. Arınç, Edirne'de 250 yerel medya mensubunun katıldığı eğitim seminerlerinin Aralık ayı başında Batman'da düzenlenecek eğitim seminerleriyle devam edeceğini belirterek, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yerel basın kuruluşlarına yönelik hazırladığı 3 bin eğitim CD'sinin yerel basın kuruluşlarına dağıtıldığını, yerel medyaya lojistik destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan Basın Kanunu'nun başarıyla uygulandığını, şimdi de internet medyasıyla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığını yaptıklarını dile getiren Arınç, 58 maddelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili kanunun da bütçe görüşmeleri Meclis'te başlamadan çıkartılmasını amaçladıklarını söyledi.