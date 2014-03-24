Arınç, AKP’den ayrılanlar ‘parti kuracak’

Balıkesir’deki konuşmasında "İlk defa söylüyorum" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'den istifa eden eski Bakan Ertuğrul Günay ve İlhan İşbilen'in seçimden sonra yeni parti kuracaklarını, bunu da İzmir'deki bir havagazı fabrikasında düzenledikleri basın toplantısında açıkladıklarını anlattı. Bülent Arınç, "Geç kalmanıza gerek yok, adam gibi partinizi kurun adam gibi karşımıza çıkın. Biz bunu istiyoruz" dedi.

‘Adam gibi partinizi kurun, adam gibi karşımıza çıkın’

Bülent Arınç, Kütahya'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde özel uçak ile Balıkesir'de geçti. Burada partisinin düzenlediği mahalle mitinginde binlerce kişiye seslenen Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın seçimde birinci parti olarak çıkmaz ise genel başkanlıktan istifa edeceğini açıklamasını örnek gösteren Arınç, CHP’ye yüzde 30, MHP'ye de yüzde 20 hedefi koyarak "Eğer seçimde bu oy oranlarını tutturamaz iseniz siyaseti bırakın" mesajı verdi.

Balıkesir'deki konuşmasında İzmir'de bir havagazı fabrikasında AKP’den ihraç istemiyle disipline sevk edilince istifa eden eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın yine AKP'den istifa eden milletvekili İlhan İşbilen'in düzenlediği basın toplantısında yeni parti kurma kararlarını açıkladı. Erkan Mumcu ve Murat Başesgioğlu'nun da isimlerini Günay ve İşbilen ile birlikte zikreden Başbakan Yardımcısı Bülenrt Arınç, yeni parti kurma girişimiyle ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Günay ile iki arkadaşı İzmir'de hava gazı fabrikasında basın toplantısı yapmışlar. Bunlar bizim arkadaşlarımızdı; geçmişi hatırlıyorum, Erkan Mumcu da böyleydi, Murat Başesgioğlu da böyleydi. Biz onları hiç ihtiyacımız yokken bu partiye bir güç katarlar mı, bir değişiklik olur mu diye düşündük milletvekili yaptık. Şu anda kötü insan olduklarını da söyleyemem. Ama insan siyasette hata yaparsa bunu büyük bir şekilde öder ve siyasi hayatı biter. Ben onun için üzülüyorum. Hava gazı fabrikasında yaptıkları basın toplantısında diyorlar ki, 'Biz seçimlerden sonra bir değerlendirme yapacağız belki bir parti kurabiliriz'. Yeni bir siyasi oluşum. Şimdi o arkadaşlarıma, geçmişteki merhabamızın, selamünaleykümlerimizin hatırına iki şey hatırlatayım; ey İlhan İşbilen ey bir başkası, ey Ertuğrul Günay, aslında biz bunu bekliyoruz. Geç kalmanıza gerek yok, adam gibi partinizi kurun, adam gibi karşımıza çıkın. Biz bunu istiyoruz. O zaman bu cemaat denen, camia denen, hizmet denen grubun biz siyasi rakibi oluruz. O zaman karşımıza çıkarlar 'Biz sizden daha iyi yöneteceğiz bu ülkeyi, siz yanlış yaptınız' derler. Milletten ne kadar oy alırsa o kadar da söz sahibi olurlar. Ama şimdi hem dini cemaatiz deyip hem de siyasi parti faaliyetinde bulunursanız bu kendinizi inkar olur. Siz siyasi bir organizasyonu bir an evvel kurun ve karşımıza öyle çıkın. Mertçe çıkın, açık çıkın. Biz de bir siyasi partiyiz deyin. Ama onlara iki tane tavsiyem oldu; Böyle toplantıları bundan sonra hava gazı fabrikasında filan yapmayın. Zaten adı bile ürkütücü, gaza mı geldiniz yoksa? Hava gazı fabrikasında parti kuracağız diyorlar, Allah aşkına, insan yerini bir seçer."