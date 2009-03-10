Arınç: AKP işsizliği de çözecek

Eski TBMM Başkanı ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç, işsizlik sorununu iyi bildiklerini, AKP'nin bu sorunu da çözeceğini söyledi.





Arınç, Soma'ya bağlı Cenkyeri, Avdan ve Turgutalp beldelerinde kahve toplantılarına katıldı. Turgutalp'te öğretim yılı başında hizmete giren ancak resmi açılışı yapılmayan 18 derslikli Turgutalp İlköğretim Okulunun açılışını gerçekleştirdi.



Turgutalp'te çay bahçesinde vatandaşlara seslenen Arınç, AKP'li belediye başkan adaylarına destek istedi.



'Emin olun çözeceğiz'



Vatandaşların işsizlikten şikayet ettiğini belirten Arınç, AKP'nin bu sorunu çözeceğini kaydederek, ''Nereye gitsek önce annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, sonra beyefendiler 'İş, iş, iş' diyorlar. Bu 10 yıl önce de 30 yıl önce de böyleydi. Son 5 yılda iyi bir noktaya giderken yeniden bir kriz ile karşılaşıldı ama emin olun bu sorunu da çözeceğiz. Türkiye'de buna benzer sorunları çözen son 50 yılda tek bir iktidar geldi, o da AK Parti iktidarıdır'' dedi.



Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 'İktidara geleceğim, ülkenin ekonomisini şöyle yapacağım. Sosyal hayatını böyle yapacağım' diyor mu? Hiç siz Baykal'ın ağzından 'Başbakan olunca şunu yapacağım' dediğini duydunuz mu? CHP'nin kendisi inanmıyor ki, iktidar olacağına. Onlar yüzde 20'nin üzerine çıkmayı, altına düşmemeyi hedef biliyorlar. Ben de AKP'li olarak diyorum ki: 'Türkiye'de 81 il var, bütün illerin belediye başkanlığını ben AKP'li başkanlar olarak kazanacağım'. Bu benim iddiam. Baykal'a soruyorsun, 'İzmir'i kaptırmayacağım' diyor. Onun için en önemli şey, İzmir'i kaptırmamak. Onlar '80'i gitsin ama İzmir elimizde kalsın' diyorlar. DTP'nin liderine soruyorsun, 81 ilde iddiası yok. Ama 'Diyarbakır kalesini vermem' diyor. Biz İstiklal Savaşı yapmıyoruz. Bu şehirlerin hepsi bizim şehirlerimiz. Halk bize oy verirse kazanırız. Oy vermezse kazanamayız.''



Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Arınç, şöyle konuştu:



''Doğuludur, batılıdır, Sünnidir, Alevidir, Kürt'tür, Türk'tür. Hepsi kardeşimiz. Hepsi bu ülkede bin yıldan beri bu mukaddes topraklar üzerinde kardeşçe yaşamış insanlar. Hanım kardeşlerimiz başı açıktı, kapalıydı, hiçbir zaman ayırımcılık yapmadık. Hepsi bizim için çok değerli insanlardır ama yıllardan beri bu ayırımcılığı yapanlar sandık görününce hidayete erdiler. Yıllarca başörtüsü düşmanlığı yapan insanlar şimdi çarşaflı hanımefendiye rozet takıyorlar. Yıllarca tarikat düşmanlığı yapanlar, 'Şeyh Efendi keramet' diye alay edenler şimdi İstanbul'da tarikat başkanıdır diyerek birisinin yakasında CHP rozeti takmaya çalışıyorlar. Öbürü başına fes giyiyor, ertesi gün kalpak giyiyor. Bir takım maskaralıklar içerisinde Türkiye'de seçim kampanyası yürütüyorlar. Biz dün öyleydik, bugün de öyleyiz. Hanımefendi kardeşlerimizi başı açıktır, örtülüdür, onu giymiştir, bunu giymiştir diye hiçbir zaman ayırımcılığa tabi tutmadık.''











Bülent Arınç, daha sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AKP Belediye Başkan Adayı Yaşar İsmail Gedüz'ün seçim bürosunda partililerle bir arayageldi.



Burada yaptığı konuşmada, Kırkağaç'ın AKP'ye destek veren ilçelerin başında geldiğini, AKP'nin de Kırkağaç'a önemli eserler kazandırdığını kaydetti.



'Başımızda yiğit bir insan var'



Yerel seçimlerde Kırkağaç'ta İsmail Gedüz'ün partilerinin adayı olarak seçime girdiğini belirten Arınç, ''İnşallah bu seçimde Kırkağaç'ta AKP kazanacak ve bugüne kadar yapılan çalışmaların 10 katını, AKP'li İsmail Gedüz yapacak'' dedi. Bülent Arınç, sözlerini şöyle tamamladı:



''Sırtını millete yaslayan Başbakanı, rahmetli Menderes'ten sonra görmedik. Biz neler gördük bugüne kadar. Birisi 'Pıs' dediği zaman korkanları görmediniz mi? Birisi kaşını kaldırdığı zaman korkup kaçanları görmedik mi? Şimdi çok şükür başımızda yiğit bir insan var. Hem Türkiye'de yiğit hem dışarı çıktığı zaman. Dünyaya karşıda zalimlere meydan okuyan birisi. Allah Türkiye'ye nasip etti.''

