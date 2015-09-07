Arınç: AK Parti’nin oyu 2-3 puan yükseldi, ancak bu tek başına iktidar olmaya yetmiyor

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "AK Parti’nin oyunun 2-3 puan yükseldiğini ancak bunun tek başına iktidar olmaya yetmediğini" söyledi. Arınç, seçime kadar bu oranın artacağını düşündüğünü de ifade etti.

DHA’nın haberine göre; Bursa merkezli yayın yapan bir televizyon programına katılan Bülent Arınç'ın açıklamaları özetle şöyle:

'2019 çağırırlarsa, düşünürüm'

7 Haziran’da aktif siyaset hayatını noktalayacağını açıkladığını belirten Arınç, "Bir yerde nokta koymasını bilmeli. Zirvede terk etmek lazım. Arkasından ‘yeter artık’ bağırılmamalı. Ben bunu 1-2 yıl öncesinden söyledim. Aday olmayan diğer arkadaşlarım da benimle aynı düşüncede. 3 dönem kuralının kalkacak olması bizim için önemli değil. Yaptıklarını kafi gördüler. Bursa’da iyi işler yaptım. Bu kararımı henüz yüz yüze Başbakan Ahmet Davutoğlu’na söylemedim. Kendisiyle konuşacağım. Beni kıracağını zannetmiyorum. 2019’da yeniden bize görev düşerse, çağırırlarsa düşünürüm. Ama o tarihe kadar kimse bizi ellemesin" dedi.

Aday listeleri ile ilgili görüşlerini de açıklayan Arınç, 7 Haziran’da seçilen isimlerin büyük ölçüde yerlerini muhafaza etmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Seçilenleri rencide etmeden liste yapılacağını kaydeden Arınç, AK Parti’nin oyunun 2-3 puan yükseldiğini ancak bunun tek başına iktidar olmaya yetmediğini de söyledi. Arınç, seçime kadar bu oranın artacağını düşündüğünü de ifade etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Duman’a yönelik paralelci suçlamalarına sert tepki gösteren Bülent Arınç, şunları söyledi:

‘Yok edilmesi gereken alçak’

"Bunlar çok ahlak dış yayınlar. Masum insanları paralelci olmakla suçlayan çete ortaya çıktı. ‘Çocuğunu cemaat okullarına göndermişti, bunlar paralelcidir’ diyen yok edilmesi gereken alçaktır. Ben de çocuklarımı bu okullara gönderdim. Bu suçsa başında ben varım. Bana gücü yetmeyenler bu okullardan mezun pırıl pırıl gençlerimizi suçlamaya kalkarlarsa arkalarında olurum. Kendime yapılmış kabul ederim. İl kongresinden önce Süleyman Soylu’nun Abdullah Duman’ı istemediği söylediğinde kendisini arayıp bunları söylemiştim. Bunların kim olduklarını da biliyoruz. Birkaç kişiler. Bursa’da kalsam hepsinin işini bitirirdim. Cemalletin Bey ve ekibi görevinin başındadır."

Aday listeleri ile ilgili görüşlerini de açıklayan Arınç, 7 Haziran’da seçilen isimlerin büyük ölçüde yerlerini muhafaza etmeleri gerektiğine inandığını söyledi.