Arınç: Açlık grevinin bitmesinden sevinçliyim

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cezaevlerindeki açlık grevlerinin bu sabah itibariyle sonlandırılmış olmasını sevinçle karşıladığını söyledi.

Olay karşısında hem şahsı hem de hükümet olarak, hep insani yön üzerinde durduklarına işaret eden Arınç, şunları kaydetti:

''Cezaevlerindeki açlık grevlerinin bu sabah itibariyle sonlandırılmış olmasını sevinçle karşılıyorum. 60 günü geçen bir süredir, pek çok cezaevinde önce açlık grevi, sonra ölüm orucu şeklinde bazı tutuklu ve hükümlülerin eylem yaptıklarını biliyoruz. Biz hükümet olarak da şahsım olarak da olayın hep insani yönü üzerinde durduk. Bu tutuklu ve hükümlüleri, grevden vazgeçmeye davet ettik. Onların hayat bütünlüğünün, sağlıklarının bizim için çok önemli olduğunu söyledik. Grevlere dayanak olarak gösterdikleri konuların, Türkiye'de demokratik haklar konusunda, her zaman görüşülebileceğini, tartışılabileceğini ifade ettik. Benim bütün açıklamalarım bu yöndedir. Bunun siyasi bir yönünün olmaması gerektiğini ve kendilerini bu eylemlere itenlere karşı direnmelerini, kendi bireysel kararları olarak grevlerden vazgeçmelerini kendilerinden rica ettik. 'Lütfen bu eylemlere son verin' dedik. Son bir kaç gün içerisinde böyle bir sonuca ulaşılmış olmasını ben çok olumlu görüyorum. Bu tutuklu ve hükümlülere verdikleri karardan dolayı teşekkür ediyorum. Doğru yaptıkları, isabetli yaptılar, Türk halkını üzmediler. Çünkü herkes bu eylemlerin sonucunda ölümlerin olmasını arzu etmemişti. Böyle bir acının yaşanmasını hiç kimse istemiyordu.''

Arınç, bu tür eylemlere gerek olmadığını ifade ederek, ''Umarım bundan sonra bu tür eylemlerle karşılaşmayız. Türkiye demokratik bir ülke, bir hukuk devleti. Halkın hangi noktalarda talepleri olursa hükümetler ve siyasetçiler, parlamentolarda bu talepleri her zaman dile getirip görüşebilir. Ben eylemin bu şekilde sonuçlanmış olmasından dolayı milletimize geçmiş olsun diliyorum'' diye konuştu.

Gazetecilerin sorulanı da yanıtlayan Arınç, ''grevlerin dışarıdan kışkırtma ile başlamış olduğuna'' ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

''Esasen bildiğiniz gibi BDP'li milletvekilleri bir süredir greve başlamışlardı. Onların da iddiaları, 'siz grevden vazgeçin, biz sizin yerinize oruç tutalım veyahut greve gidelim' şeklindeydi. Bu aşamada kimin ne söylediği önemli değil. Çünkü olayı siyasi boyuta taşımak, kan üzerinden, ölüm üzerinden, siyaset yapmaya çalışmak, bir takım haksızlıklara veya yersiz talepleri bu grevin arkasından dolandırmak birileri için amaç haline gelmiştir. Ama eyleme son verenler, bu amaçlara alet olmadıklarını gösterdiler. Ben yine söylüyorum, bu kararı veren de eylemden vazgeçen de içerideki tutuklu ve hükümlülerdir. Doğru hareket etmişlerdir. Biraz geç olmuştur, üzülmüşüzdür. Böyle bir sonuçla karşılaşmak, halkımızı çok rahatlatmıştır.''