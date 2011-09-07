-Arınç AA'nın sergisini açtı ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz yardımseverlik konusunda sadece Somali örneğinde yetinmedik, dünyanın neresinde bir felaket varsa, Türkiye oraya koştu. Belki 3-5 yıl içerisinde bütün deprem, tsunami ve buna benzer heyelan, fakirlik, yoksulluk konularında Haiti'den Endonezya'ya, Bangladeş'ten bir başka ülkeye kadar Türkiye ilk giden ülke oldu'' dedi. Arınç, Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflardan oluşan AA objektiflerinden ''Somali'de İnsan Olmak'' sergisini açtı. Arınç, Ankara Kızılay Metro İstasyonu'nda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışında, Türk Kızılayının Somali'ye yardım ve yardım dağıtma konusunda fedakar bir çabasının olduğunu belirterek, Kızılaya teşekkür etti. Bu amaçla Somali'ye giden, orada yardım dağıtımında bulunan, orada kuyu açan, orada ekmek yapıp dağıtan, bütün kuruluşlara, Kimse Yok Mu Derneğinden bir başkasına, hepsini candan kutladığını belirten Arınç, şunları kaydetti: ''Milletimize yakışanı yaptılar, yapıyorlar. Milletimiz adına iftihar ediyoruz. Çünkü biz yardımseverlik konusunda sadece Somali örneğinde yetinmedik, dünyanın neresinde bir felaket varsa, Türkiye oraya koştu. Belki 3-5 yıl içerisinde bütün deprem, tsunami ve buna benzer heyelan, fakirlik, yoksulluk konularında Haiti'den Endonezya'ya, Bangladeş'ten bir başka ülkeye kadar Türkiye ilk giden ülke oldu. Hep veren el oldu. Çok şükür milletimizin karakterinde bulunan bu hamiyet duygusunun varlığına şükretmemiz lazım. Veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Çünkü onlar da bir insan. Din farkı da gözetmiyoruz. Somali halkı Müslümandır, dindar Müslümanlardır. Biz de hamd olsun milletimizin büyük ekseriyetinin, bu inançta olduğunu biliyoruz. Bir vazife olarak oraya koşuyoruz. Haiti'sinden bir başka Güney Amerika ülkesine kadar. Nerede insanlar 'yardım' diye bağırmışlarsa inanç farkı gözetmeksizin, etnik kökenine bakmaksızın biz oraya koşmaya gayret gösteriyoruz. Hamd olsun bununla da iftihar ediyoruz. Somali'de bugün yaşanan trajedinin acılarını yerinde görmek ve sarmak mecburiyetindeyiz. Hükümetimiz bunu yapıyor. Sadece ekmek verelim, karınlarını doyuralım, yani sadece balığı verelim karınları bugün doysun, düşüncesinde de değiliz. Acilen bu yapılıyor.'' Arınç, sergide 53 fotoğrafın olduğunu söylemesi üzerine Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, bu sayının 103'e çıktığını hatırlatması üzerine, ''Maşallah saniyede artıyor. Ben 53'le geldim, Maşallah 103'e çıktı. Bunlar sesli olarak verilebilseydi, Fehmi Çalmuk'un şiiri eşliğinde o görüntüleri izlemiş olacaktık. Belki daha da anlamlı olacaktı'' dedi. Arınç, daha sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Somali'deki drama tanıklık eden muhabirlerle birlikte sergiyi gezdi. Anadolu Ajansı Kalite Yönetim Temsilcisi Fehmi Çalmuk'un şiiri eşliğinde sergiyi gezen Arınç'ın, duygulandığı görüldü. Anadolu Ajansının hazırladığı serginin hemen yanında kurulan Kızılay standını da ziyaret eden Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bağışta bulundu.