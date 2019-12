-ARINÇ: "ŞEHİT HABERLERİ BİZİ ÜZÜYOR" PRİZREN (A.A) - 11.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Her gün şehitlerin acı haberi bizi üzüyor. O alçaklıkların inşallah faturasını ödeyecekler. Onların da hesabı görülecek. Mübarek günde memleketimize acı yaşatan, şehitlerimizin acı haberleriyle bizleri üzen bu hainlere de fırsat vermeyeceğiz'' dedi. Arınç, Kosova ziyareti çerçevesinde Prekaz'daki ''Adem Yaşari Şehitliği''ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Buradaki yetkililerden bilgi alan ve Yaşari'nin hayattaki kardeşi Rıfat Yaşari ile bir süre görüşen Arınç, daha sonra Mamuşa'ya geçti. Mamuşa'nın Türk Belediye Başkanı Arif Bütüç'ü ziyaret ederek, bir süre görüşen Arınç ve beraberindekiler, belediye başkanlığına gelişinde davul zurna eşliğinde, ''En Büyük Türkiye'' sloganlarıyla karşılandı. Belediyeye girişinde de çiçeklerle karşılanan Arınç, burada yaptığı konuşmada, Kosova ile çok eskiye dayanan tarihi bir birlikteliğin olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin Kosova'ya büyük önem verdiğini belirten Arınç, ''Türkiye ile Kosova arasında tarihin köklerinden gelen tarihimiz, inancımız, kültürümüzle beraber çok şükür evladı fatihan olarak sizleri burada ziyaret etmek bize nasip olmuştur'' dedi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mamuşa her zaman soydaşlarımızın, Türk kardeşlerimizin hasretle kucakladığımız, andığımız, kendinden bahsettiğimiz bir belediyemizdir. Türkiye'de ne zaman Mamuşa dense gayretli, fedakar, dürüst, çalışkan, cesur insanlar anlaşılır. Buraya geldiğimde de gördüm ki hepiniz maşallah öylesiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.'' Mamuşalıların Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Arınç, kendisiyle birlikte gelen Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Songül Ozan ve beraberindeki heyeti Mamuşalılara tanıttı. Geçmişte Meclis Başkanlığı yaptığını da anımsatan Arınç, ilk kez geldiği Kosova'yı ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin de Kosova halkına selamlarını gönderdiğini dile getirdi. Arınç, şunları kaydetti: ''Türkiye'de işlerimiz çok iyi olacak inşallah. Her geçen gün daha iyiyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz. Bir tek başımızda terör belası var. İnşallah onu da halledeceğiz. İnşallah onu da çözeceğiz. Her gün şehitlerin acı haberi bizi üzüyor. O alçaklıkların inşallah faturasını ödeyecekler. Onların da hesabı görülecek. Mübarek günde memleketimize acı yaşatan, şehitlerimizin acı haberleriyle bizleri üzen bu hainlere de fırsat vermeyeceğiz. Onun dışında Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin gidişi iyidir. Türkiye'nin dış itibarı çok güzeldir. Türkiye'de toplumsal barış fevkalade güzeldir. Halkımız 74 milyon, hamdolsun, geçmişte olduğu gibi yine güçlü, yine büyük, yine kuvvetli, dünyada ses getiren bir ülke olarak Türkiye'nin sahibidir.'' Kosovalılara çağrıda bulunan Arınç, hiçbir zaman kimliklerinden uzak olmamalarını isteyerek, ''Eğitimimizi güzel alalım, çalışalım, üretelim, kazanmaya gayret edelim. Türkiye'den çok işadamı, sanayici geliyor. Bu yolları onlar yapacak, havaalanlarını onlar yapacak, büyük sanayi tesislerini onlar kuracak. İşsiz gençlerimizi iş sahibi yapacağız inşallah'' dedi. Arınç, Kosova'daki çocukların hem Türkiye hem de Kosova'da okuyacaklarını, iyi eğitim alacaklarını ve Mamuşa'nın, Kosova'nın tarihini onların çizeceğine inandığını söyledi. Bütün gençlerin iyi şekilde yetişmesini de istediklerini sözlerine ekleyen Arınç, ''Onlar inançlarını, kültürlerini, bayrağını bilecek, Türkçesini konuşacak, bulunduğumuz toplumda örnek gösterilecek insanlar olacak inşallah. Biz sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Dualarınızda bizi eksik etmeyin. Sizin selamlarınızı da memleketimize götüreceğiz'' diye konuştu. Bu arada Arınç, konuşması sırasında adının Aylin olduğu belirtilen bir çocuğu da kucağına alarak konuşmasını bir süre öyle sürdürdü.