-ARINÇ: "SEÇİM SONUCU BİZİM İÇİN MUHTEŞEM BAŞARI" MANİSA A.A) - 03.07.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin büyük bir başarıyla çıktığını belirterek, ''Seçim sonuçları bizim için muhteşem başarı olduğu kadar muhalifler, rakiplerimiz için o kadar üzücü sonuçtur'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, AK Parti Manisa Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Beydere Tohum Sertifikasyon Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Yaz Şenliği Piknik Şöleni'ne katıldı. Eşi Münevver Arınç ile pikniğe gelen Bülent Arınç, teşkilat çalışanları ve sandıklarda görev alanlarla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. AK Parti'nin 12 Haziran seçimlerinde aldığı başarılı sonucun arkasında teşkilat çalışanlarının geldiğini belirten Arınç, ''Aldığımız büyük başarı. Sonuçta herkesin haklı olarak gurur duyduğunu görmek bizleri mutlu etti. Sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum'' dedi. AK Parti ailesini bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu, beraberliklere ihtiyaç olduğunu belirten Arınç, şunları söyledi: ''12 Haziran başarımızda en büyük katkı sizindir, sizi tebrik ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu beraberlikler devam edecek. Bizi bir, güçlü yapan, başarıyı oluşturan, zafere ulaştıran, birbirimizi sevmemiz. AK Parti'ye, Türk siyasi tarihinde kimseye kimseye nasip olmayan üç dönem iktidarı hediye eden, herkesin azimle çalışmasıdır. Ne kadar hamd etsek azdır. Bu başarıda, olumlu neticeyi almakta hepimizin yıllardır büyük gayretle yürüttüğümüz çalışmaların büyük önemi vardır, bu çalışmaların sonucudur. Sonuçtan hepimiz büyük memnunluk duyduk. Üç hafta önceki seçimlerde Manisa'da olağanüstü başarı gösterdik. Türkiye genelinde yüzde 49, yüzde 50 oy ortalaması aldık. Manisa merkez ilçede aynı ortalamayı tutturduk, oy ortalaması aldık. Manisa merkez ilçede aynı ortalamayı tutturduk. Türkiye'de yüzde 50 oy alan AK Parti, Manisa merkez ilçede 100 bin oy alarak yüzde 50'yi yakaladı. Sokakta, sandıkta her iki kişiden biri AK Parti'ye oy attı. Bugüne kadar görülmemiş başarı, ne kadar övünsek az. Manisa genelinde yüzde 47'yi yakaladık, Manisa'da 410 bin oy aldık. Manisa'da bunu kimse görmedi, duymadı, yaşamadı. Bunu bize yaşatan Allah'a hamd ediyoruz, yaşatanlara teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Seçim sonuçları bizim için muhteşem başarı olduğu kadar muhalifler, rakiplerimiz için o kadar üzücü sonuçtur. Onları üzecek şeyler söylememeye gayret ediyoruz, ama herkes bilmeli ki AK Parti için olmadık laflar eden, küçültücü sözler söyleyen, hakaretler edenler, seçimlerin sonucunda gördüler. CHP bizim yarımız kadar, MHP aldığımız oyun üçte biri kadar oy aldı. Halkımız Manisa'da, Türkiye'de rakiplerimize en büyük cevabı vermiştir ve üç dönemdir her dönemde artan oylarla AK Parti'yi iktidar yaparken de sebebini ortaya koymuştur. Millet AK Parti'ye güveniyor,inanıyor" dedi. -MİHRİBAN ŞARKISINI SÖYLEDİ - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç, konuşmasından sonra partililerle sohbet etti. Piknikte türkü söyleyen mahalli sanatçı Kemal Yılmaz, bir ara Bülent Arınç'ın yanına gelerek şarkısına eşlik etmesini söyledi. ''Mihriban'' şarkısının nakarat kısmını söyleyen Bülent Arınç, şarkı sözlerini okuduktan sonra, ''Mihriban yerine Münevver diyecektim. Hanım burada yanlış anlayacak'' şeklinde espri yaptı.