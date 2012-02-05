-Arınç: "Sanatçıyı da sanatı da iyi biliriz" BURSA (A.A) - 05.02.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,''Biz gerçek sanatçıyı da sanatı da onlardan daha iyi biliriz. Önce kendilerine bir baksınlar, en azından referandum öncesi 'evet' demeyi düşünen sanatçılara karşı kullandıkları o utanç verici kelimelere bir baksınlar'' dedi. Arınç, iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç, bir gazetecinin, ''Sizin yazar Paul Auster'i Atatürk'e benzetmenizi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bülent Arınç sanattan ve sanatçıdan anlayan en son kişidir' ifadesini kullandı. Bu konuda neler diyeceksiniz?'' sorusu üzerine, kendisinin Atatürk ile Paul Auster arasında müthiş bir benzerliği ortaya koyduğunu belirterek, ''Fotoğrafa kim bakarsa baksın Bülent Arınç, ne kadar dikkatliymiş diyecektir'' değerlendirmesinde bulundu. ''Biz gerçek sanatçıyı da sanatı da onlardan daha iyi biliriz'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önce kendilerine bir baksınlar, en azından referandum öncesi 'evet' demeyi düşünen sanatçılara karşı kullandıkları o utanç verici kelimelere bir baksınlar. Mesela sayın Kılıçdaroğlu, hemen sağ tarafındaki Süheyl Batum'a dönse, 'Aa sen Sezen Aksu'ya 'sazan' demiştin değil mi?' diye hatırlayacaktır. Bir başkasına dönüp baksa, Orhan Pamuk'a nasıl hakaret edildiğini görecektir. Bir başkasına dönse Orhan Gencebay için nasıl çirkin kelimeler kullanıldığın göreceklerdir. Onların sanat ve sanatçı adına düşündükleri ve anladıkları sadece, kendileri gibi düşünen ve hareket eden kişiler olmalı herhalde. Halbuki sanat evrenseldir, sanatçı takdir edilecek insanlardır. Sanatın gerçek sanat olarak her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama referandum öncesinde en azından en yakın planda onu hatırlıyorum, 'Evet denmelidir bu Anayasa oylamasında' diyenlere nasıl hakaret ettikleri milletimizce çok iyi bilinmektedir. Benim için değerlendirme yapacağına sağındaki solundakine baksın ona göre konuşsun. Buradan da selam olsun Kılıçdaroğlu'na.''