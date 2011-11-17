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Politika

Arınç: "Bitişini yakında göreceğiz" ISPARTA (A.A)

17 Kasım 2011 22:19

-Arınç: "Bitişini yakında göreceğiz" ISPARTA (A.A) - 17.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin her alanda yatırım yaptığını, güçlendiğini, büyümede rekor kırdığını belirterek, ''Ama gel gelelim bu alçakça terör, bu haince pusu her gün bizleri üzüyor, kahrediyor'' dedi. Bülent Arınç, AK Parti Isparta İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının 3 seçimdir oyunu artırarak iktidara geldiğine dikkati çekerek, dünyada bunun örneği olmadığını kaydetti. Terör sorununa değinen Arınç, ''Şunu bilin arkadaşlar, son 30 yıldır büyük acılar verdiren bu terörün belini kırmak üzereyiz. Allah'ın izniyle bitişini de yakında göreceğiz'' diye konuştu. En son elde edilen başarıdan bahsetmek istediğini kaydeden Arınç, birkaç ay önce Hatay'da ve İskenderun'da askerleri şehit eden terör örgütü mensuplarının silahları ve patlayıcılarıyla birlikte yakalandığını anlattı. Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''Amanos Dağları'nda geçmişten bu yana saklanan ve her gün eylem yapan bu grubun çok şükür en önemli timini ele geçirdik. Bunun gibi sınır ötesi sınır içi uçaklarımızla elimizdeki kara imkanlarımızla, jandarmamızla, Özel Harekat'ımızla, sınır birliklerimizle terörü inşallah kıpırdayamaz hale getireceğiz. Sadece hasta ruhlarla yönlendirdikleri insanlarla, beyni yıkanmış zavallılarla bireysel eylem yapabilecek noktadalar. İşte delinin bir tanesi bir gemiyi kaçırmaya kalkıyor, öbürü bir caddenin ortasında canlı bomba gibi çocukları orada öldürmek istiyor. Bir kahraman anne de çocuklarını korumak için bombanın üzerine atlıyor. Türkiye bu acıları yaşıyor. Bitme noktasına geliyorlar. Tükenme noktasına geliyorlar. Allah kahraman askerlerimize de, emniyet güçlerimize de, güvenlik güçlerimize de yardım etsin. Rabbim onları korusun. Bu eşkıyaların hakkından bir an evvel gelsinler.'' Arınç, Türk askerlerini alkışladıklarını ve onlara başarılar dilediklerini belirtti.  -Suriye ile ilişkiler- Suriye ile olan ilişkilerde ise bozulma yaşandığına değinen Arınç, bunun sebebinin Türkiye olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Suriye'nin karışması, Suriye'deki rejimin kendi halkına karşı zalimce davranması, Türkiye'nin hiçbir zaman kabul edemeyeceği şeyler. Biz Suriye'nin halkını seviyoruz. O insanlara zulmedilmesini, silah çekilmesini, sorgusuzca öldürülmesini hiçbir zaman kabul edemeyiz. Bizim zalimlerle dostluğumuz olamaz. Biz her zaman mazlumun yanındayız.'' 

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