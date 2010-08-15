-ARINÇ: "BİLDİRİYE BOYUN EĞMEDİK" SEYDİŞEHİR (A.A) - 15.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 27 Nisan'da gece yarısı ''bildirimi, muhtıramı, ne idiğü belirsiz bir yazının internet sitesinde yer aldığını'' belirterek, buna karşılık ''dimdik durduklarını, boyun eğmediklerini, korkmadıklarını, sandığa giderek yüzde 47 oyla yeniden iktidara geldiklerini'' söyledi. Arınç, Konya'nın Seydişehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra Seyit Harun Bulvarı'nda halka hitap etti. Gösterilen ilgiden, kardeşlikten ve ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Arınç, Seydişehir'in Konya'nın ve memleketin en güzel, maneviyatlı, kültür ve tarih varlıkları yoğun bir ilçesi olduğunu belirtti. Halk oylamasını konuşmak ve AK Parti'nin 9. kuruluş yıl dönümünde nereden nereye gelindiğini anlatmak için Seydişehir'e geldiğini bildiren Arınç, çok coşkulu bir miting gerçekleştirdiklerini söyledi. Arınç, ''Bu mitinge bakan birçok insan iç geçiriyor, 'Ah keşke şu toplantıda bunun 5'te biri kadar kalabalık olsaydı' diye'' dedi. AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu, 1 yıl sonraki seçimlerde tek başına iktidara geldiğini anımsatan Arınç, şunları kaydetti: ''Yeni kurulan bir parti olarak iktidara geldik. 30-40-50 yıllık partiler vardı. Hepsi eskimiş, yıpranmış, halkın gözünden düşmüş, millet onlardan fayda ve hizmet görmemiş. Dolayısıyla siyasete karşı çok büyük bir ilgisizlik ve nefret oluşmuş. 2001 yılında tarihin en büyük krizini yaşayan ülkemizde, üç partili koalisyon hükümetine millet, 3 Kasım 2002'de öyle bir ders verdi ki bir yıllık parti olan AK Parti ilk defa girdiği seçimde yüzde 36 oy, 367 milletvekili ile tek başına iktidara geldi. Bu sizin başarınızdır. Konya, Türkiye'deki bu başarının en büyük payına sahiptir.'' Arınç, 2002'de 7 partinin parlamento dışında kaldığına işaret ederek, milletin diğer siyasi partilere ''büyük bir sille vurduğunu ve tek başına AK Parti'yi iktidar yaptığını'' söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden de söz eden Arınç, şunları söyledi: ''27 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gece yarısı bir bildirimidir, muhtıra mıdır, ne idiğü belirsiz bir yazıyı bir internet sitesine koydular. Bize şunu söylüyorlardı, 'bundan öncekiler biz ne dersek onu yapıyordu' Ben size Türkçesini söylüyorum, mealini anlatıyorum. Bu bildirinin veya muhtıranın meali şuydu, 'Eskiden biz gık dedik mi şapkasını alıp kaçarlardı, kaşımızı bir kaldırdık mı yukarıya, ödleri patlardı. Bunlar da fazla oluyor canım, iki seçim kazandılar. Üstelik bir de AK Parti'den cumhurbaşkanı seçecekler. Üstelik seçecekleri bu adamın hanımının da başı örtülü, olmaz' dediler. Bugüne kadar buna benzer sözlerin karşılığı şuydu; Demirel'in yaptığı gibi şapkayı alıp kaçmak, bir başkasının yaptığı gibi 'başüstüne' demekti. AK Parti böyle yapmadı. Biz halkın seçtiği hükümetiz, bizim gücümüz halktan ve haktan geliyor. Senin bu söylediklerini aynen sana iade ediyoruz. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dimdik durduk boynumuzu eğmedik, ağlamadık, korkmadık ve dedik ki biz bu buyuz, vazifemizi yapacağız. Sandığa gittik 22 Temmuz 2007'de yüzde 47 oy aldık, 347 milletvekili ile yeniden tek başımıza iktidara geldik. Bu üçüncü büyük zaferdir.''