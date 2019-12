-ARINÇ: "AK PARTİ MİLLETİYLE YEK VÜCUT" YALOVA (A.A) - 12.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Bülent Arınç, ''Bir kısım partiler baraj derdiyle uğraşırken, bir kısım partiler kendi iç bünyelerindeki hastalıklarla boğuşurken, AK Parti milletiyle yek vücut oldu'' dedi. Arınç, partisince Yalova'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yalova'nın bugün muhteşem bir gün yaşadığını, binlerce, on binlerce insanın AK Parti mitinginde bir araya geldiğini söyledi. AK Parti hükümetinin bir üyesi olarak bu muhteşem topluluğun içinde bulunmaktan büyük sevinç duyduğunu dile getiren Arınç, Yalova'nın tarihinde böylesine görkemli toplantıya az rastlanacağını, herkesin büyük bir heyecan içinde olduğunu belirtti. Yaklaşan seçimler münasebetiyle, AK Parti'nin Yalova'daki gücünü göstermek için vatandaşların miting alanında bulunduğunu ifade eden Arınç, ''12 Haziran seçimleri Yalova'nın da zaferi olacak ve AK Parti'nin muhteşem başarısını göreceğiz'' dedi. AK Parti Bursa milletvekili adayı olduğunu anımsatan Arınç, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin her yerinde bu mitinglere katıldığını dile getirdi. Yalova'nın, Türkiye'deki heyecanın kat kat fazlasını yaşadığını gördüğünü anlatan Arınç, ''Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşku var. 2002'de AK Parti'yi henüz 15 aylık bir partiyken tek başına iktidar yapan milletimiz, 2004'te belediye başkanlıklarının yüzde 75'ini AK Parti'ye veren milletimiz, 2009'da Türkiye'deki tüm belediyelerin yüzde 70'ini AK Parti'ye kazandıran milletimiz, 8,5 yıllık hükümetimizden sonra yeni bir seçimde AK Parti'nin 3. dönemde iktidarını yine tek başına AK Parti'ye verecek'' diye konuştu. Halkın AK Parti'ye güvendiğini ve destek olduğunu, AK Parti'nin de Türkiye'ye hizmet ettiğini vurgulayan Arınç, ''Bugün de yine bir ay sonraki ustalık döneminin iktidarı AK Parti, bütün ülkemize en büyük hizmetleri yapacaktır. Türkiye'nin yüz akı sizlersiniz, gücümüzü sizden alıyoruz, milletten alıyoruz, işimizi hizmet biliyoruz'' dedi. 8 yıldan bu yana Türkiye'ye kazandırdıkları büyük hizmetlerin, Türk halkına güvendikleri için verildiğini ifade eden Arınç, ''Yıllardır kendi kaderine bırakılmış Anadolumuz hizmete çok şükür kavuştu. Havaalanları, deniz ulaşımı, yüksek hızlı trenleri, hastaneleri, eğitim kurumlarıyla hizmetle tanıştı Türkiye'miz AK Parti döneminde'' şeklinde konuştu. -''AK PARTİ HİZMETLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEK''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, TBMM'deki en güçlü gruba sahip olan AK Parti'nin her zaman hizmet ettiğini ve hizmetlerini artırmaya devam edeceğini dile getiren Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de meydanları dolduran on binler, yüz binler, birilerine önemli bir mesaj veriyor; 'Millet olarak yalana karnımız tok. Millet olarak demokrasiye kavuştuk, onu terk etmek istemiyoruz. Millet olarak özgürlüklerin en güçlüsünü AK Parti döneminde bulduk, ondan mahrum olmak istemiyoruz. Millet olarak isteklerimizin karşısında her zaman AK Parti'ye güvendik, o da bizi hiç mahcup etmedi. Biz AK Parti'den ayrılmak istemiyoruz, onun iktidarında 3. dönem buluşmak istiyoruz'. Bir kısım partiler, baraj derdiyle uğraşırken, bir kısım partiler kendi iç bünyelerindeki hastalıklarla boğuşurken, AK Parti milletiyle yek vücut oldu. Kucaklaştı ve yoluna devam ediyor.'' Arınç, ''AK Parti 2002'den 2007'ye, 2007'den 2011'e kadar hangi hizmetleri verdiyse, ustalık döneminin bunun 3 misli, 5 misli olacağını'' da söyledi.