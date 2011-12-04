-Arınç: 17 ülkede siyaset çöktü BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa'da 17 ülkede siyasetin çöktüğünü, hükümetlerin değiştiğini, bu ülkelerin borçlanamadıklarını, borçlarını ödeyemez noktada olduklarını belirterek, ''İster Yunanistan'a bak, ister İspanya, Portekiz'e bak, ister İtalya'ya bak, isterseniz İzlanda, İrlanda'ya bakın. Onlar nerede Türkiye bugün nerede? Çok şükür bu muhteşem bir başarı'' dedi. Arınç, partisinin Nilüfer ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongrelerinde huzur ve barışın olduğunu, bunun hizmette adeta bir ''bayrak yarışı''na benzediğini söyledi. Partide birlik ve beraberliğin devamına ayrıca önem verdiklerini vurgulayan Arınç, ''Bizim zayi edecek bir çakıl taşımız bile yok dersem buna inanın. Geçmişten bu yana kim 'AK Partiliyim' demişse, bizim için o çok büyük bir değerdir. Ondan vazgeçemeyiz, onu görmezden gelemeyiz, arka plana atamayız, ona sırtımızı dönemeyiz, ondan vazgeçemeyiz'' diye konuştu. Arınç, siyasetin doğasında rekabetin, yarışın olduğunu ifade ederek, ''(Sadece İl başkanı olursam, benden fayda var yoksa eyvallah) diyecek insanlar siyasette uzun ömürlü olamazlar'' dedi. AK Parti iktidarıyla Türkiye'yi büyüteceklerini, dünyanın örnek, üstün medeniyetinin başarılı devleti yapacaklarını, bir hizmet partisi olduklarını anlatan Arınç, Başbakan Erdoğan'ın ''Ben buyurgan bir hükümet, devlet değilim. Ben hizmetkar bir hükümetim' dediğini hatırlattı. ''Namuslu iktidarın yapması gerekeni yaptı''- Arınç, koalisyon hükümetleri ve IMF'ye muhtaç olunan dönemleri anımsatarak, kendi dönemlerinde ise ekonominin rayına oturduğunu, paradan 6 sıfırın atıldığını, bunların geçmişte hayal bile edilemediğini anlattı. Geçmiş hükümetler döneminde, bütçe açıklarını kapatmak için fonların kurulduğunu, Zorunlu Tasarruf Fonu'nun da bunlardan biri olduğunu belirten Arınç, buna rağmen iktidara geldiklerinde kasada para bulamadıklarını söyledi. Arınç, şöyle konuştu: ''Şimdi siz böyle bir iktidara gelmiş olsanız çok basit bir işiniz var. Hedef gösterirsiniz, dersiniz ki; 'sizin paranızı çarçur edenler bunlardır. Gidin hesabınızı bunlardan görün. Yani parasını almışsınız, sonunda 'yok sana para ben parayı yedim' diyorsunuz. Aynı hükümetlerin yaptığı buydu. Zorunlu tasarruftan toplanan paralar ne Hazinede ne kasada ne bankada mevcut değildi. Sorduk, 'bu paraların hepsi yenildi, kusura bakmayın' dediler. Şimdi AK Parti zoru yaptı. Namuslu bir iktidarın yapması gerekeni yaptı. Dürüst bir iktidarın halkına ne söylemesi gerekiyorsa onu söyledi. Dedi ki; (ey millet sizden zorunlu tasarruf diye bir para toplanmış, şu kadar zamandır kesilmiş, ama bu paralar yok. Bu paralar harcanmış. Bu paraları toplayan da harcayan da bunlar. Ama, onlardan alacak durumda da değiliz, senin paranı ben ödeyeceğim...)'' -''IMF ile en zor günlerde ilişkisini kesmiş bir Türkiye''- Arınç, zorunlu tasarruf konusunda hak sahiplerine 13,5 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti: ''IMF'ye 26,5 milyar dolar borcumuz vardı. Ödedik, ödedik, en son 5 milyar dolar kaldığını hatırlıyorum. Ali Babacan dedi ki; 'bir defada ödeyeceğiz, ama zamanımız var, işimiz rahat biraz daha geç ödeyelim'. Unutmayın IMF ile en zor günlerde ilişkisini kesmiş bir Türkiye var. O zaman özellikle birileri 'Ne olur IMF ile anlaşın, sıcak para gelsin Türkiye'ye. Bunun için bize ısrar ettiler. Ama Başbakanımız, Maliye Bakanımız dedi ki; 'Hayır zor zamanlarda kendi yağımızda kavrulalım, IMF'den alacağımız para bizi daha çabuk batırır'. Ne kadar doğru söylemişler. IMF ile para alma ve global krizi atlatma noktasına gelen şu Avro Bölgesine bakın, 17 tane ülke var, Avrupa'da hepsinde siyaset çöktü, hükümetler değişti, borçlanamıyorlar, borçlarını ödeyemez noktadalar. İster Yunanistan'a bak, ister İspanya, Portekiz'e bak, ister İtalya'ya bak, isterseniz, İzlanda, İrlanda'ya bakın, onlar nerede Türkiye bugün nerede? Çok şükür bu muhteşem bir başarı.'' Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerine devam ettiklerine de değinen Arınç, AK Parti'nin özellikle sağlık alanında yaptıklarının, halktan büyük takdir gördüğüne dikkati çekti. Arınç, Kanuni Sultan Süleyman'ın ''Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'' sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bak 10 sene sonra bugün Türkiye'de hamdolsun sağlıktan bir şikayet yok. Hükümetin hangi icraatlarından memnunsun? 'Yüzde 68 sağlıktan' diyor vatandaş. Karşılığını da gösteriyor... Bu millet 100 senedir sağlıkta adeta çağ dışı bir hayatı yaşıyordu. Ne hastane ne doktor ne ilaç ne ameliyat var. Şimdi hepsi var Allah'ın izniyle. Artık bundan sonra ağa, bey, paşa hiç böyle bir ayrım yok. Herkes birinci sınıf sağlık hizmetini alacak.''