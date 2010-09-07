-ARINÇ: 12 EYLÜLÜ BAYRAM OLARAK KUTLAYACAĞIZ SOMA (A.A) - 07.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Darbe olmadan, cuntacılık olmadan, seçilmiş hükümetlere müdahale planları olmadan, herkesin özgürce iradesini kullanabildiği, seçim ve sandığın belirleyici olduğu bir demokrasi istiyoruz'' dedi. Halk oylaması çalışmaları kapsamında Manisa'nın Soma ilçesine gelen Bakan Arınç, esnafı ziyaret etti. Daha sonra Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'yi makamında ziyaret eden Arınç, ''Ümit ediyorum ki daha ileri demokrasi, daha çok özgürlük için yapılan bu Anayasa değişiklikleri Manisa'mızda büyük kabul görecektir. Çünkü Manisa demokrasinin beşiği olan bir yerdir. 1946'lar, 1950'ler ve daha sonralarında çok partili siyasi hayatımıza ve demokrasimize her zaman sahip çıkan Manisa'da, bugün de bu Anayasa değişikliklerinde 'evet' oylarının mutlaka fazla olacağını düşünüyorum'' dedi. Arınç, şöyle konuştu: ''Ey halkım, ben bunları senin için yaptım. Sen de bu Anayasa değişikliğini iyi görüyorsan faydalı, doğru görüyorsan 'evet' oyu kullan. Yok 'zararlıdır, hiçbir faydası yoktur, zamansızdır' diyorsan o zaman 'hayır' kullanırsın, biz de buna saygı duyarız. Ama bir yurttaşımızın da niçin 'evet', ne için 'hayır' noktasında bilgi sahibi olması lazım. Bizim AK Parti olarak görevimiz, vatandaşımızı bilgilendirmektir. Biz mecliste bunun mücadelesini verdik. Hiçbir fire olmadan oylarımızla sandığı milletin önüne getirdik. Bu şeref bize aittir. Şimdi de sandıkta 'evet' diyerek bu değişikliklere sahip çıkıp, 82 darbe anayasasından bir adım daha kurtulmanın şerefini milletçe hep beraber yaşayacağız. Ben Soma'nın çalışkan halkının, fedakar, alın terini bilen, helal kazancı bilen güzel insanlarının bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve 'evet' konusunda kararlı olduğunu düşünüyorum. Yine takdiri değerli Soma halkına bırakıyorum. İnşallah 12 Eylül günü en güzel sonuç alır ve 13 Eylül günü milletçe yeniden güzel günlere kavuşur, bu mutlu günleri hep beraber karşılamış oluruz. 12 Eylülü demokrasi bayramı olarak kutlayacağız.''